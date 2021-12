Oana Zamfir a anunțat de ce lipsește de la Antena 3: „M-am întâlnit cu spaima, am un copil minunat de crescut”

„Nu sunt pe tușă pentru că mi-aș fi dorit acest lucru. Nu vreau să spun nici foarte mult pentru că nu am terminat investigațiile”, a spus Oana Zamfir, într-o intervenție online la postul de televiziune amintit. Jurnalista s-a confruntat în trecut cu trombofilie și, din nefericire, are probleme de sănătate și în prezent. Nu se cunosc, însă, detalii despre boala care a determinat-o să se retragă temporar din atenția românilor.

„Am turat foarte mult mașina care nu mai funcționa cum trebuie”

„Am o problemă de sănătate mai complicată. Nu m-am priceput la astea ușoare. Nici COVID-19 nu am făcut. Nu am lămurit-o încă. M-a ajutat Dumnezeu să primesc recent rezultate bune. În cursul după-amiezii de astăzi au mai venit câteva și îngrijorătoare.

Așa e viața, am turat foarte mult mașina care nu mai funcționa cum trebuie. O lună și jumătate am făcut emisiuni într-o stare de sănătate foarte proastă”, a afirmat jurnalista.

Oana Zamfir i-a mulțumit lui Mihai Gâdea, în a cărui emisiune a intervenit pentru a-și explica situația, pentru sprijinul pe care i l-a oferit. Moderatoarea a transmis mulțumiri și românilor care s-au interesat de situația sa.

Jurnalista așteaptă verdictul medicilor

„Tu știi asta și îți mulțumesc că mi-ai fost alături, Mihai, ca de fiecare dată. Regret că sunt în momentul acesta comentarii extrem de nedrepte la adresa ta. Decizia mea de a apărea în această seară este și pentru a le mulțumi zecilor de oameni care trimit mii de comentarii pe pagina de Facebook. (…)

Nu am vrut să creez niciun fel de dezbatere în jurul stării mele de sănătate, nu știu nici eu unde duc aceste investigații până la urmă. Am trecut de un hop important. Nu am trecut de toate. Am trecut, însă, prin toate stările în această perioadă. Am trecut, m-am ridicat, m-am întâlnit și cu furia, m-am întâlnit și cu spaima.

Când revine Oana Zamfir la Antena 3

Am un copil minunat de crescut, dar, ca întotdeauna, Dumnezeu îți dă aceste încercări ca să te întărească și ca întotdeauna, eu am ieșit de mână – ceea ce mi-ai spus tu cândva și n-am să uit niciodată: «Copilule, atunci când tu nu vezi ieșire, Dumnezeu are o mie»”, a mai spus Oana Zamfir.

Jurnalista Antena 3 se va reîntoarce la postul de televiziune „atât de curând cât se poate”, potrivit poziției sale. „Speranța mea este că în luna ianuarie”, a spus Oana Zamfir.

Pentru a anula toate suspiciunile ridicate în spațiul public, moderatoare de televiziune a precizat că va reveni tot la Antena 3. „Nu se pune problema în altă parte”, a subliniat Oana Zamfir.