Oana Roman speră ca Isabela să nu aibă de suferit după această despărțire și mărturisește că ar dori ca relația ”de părinți” să fie civilizată.

„Vreau ca Isabela sa NU trăiască această suferință , si imi doresc ca relatia noastră ca părinți sa ramana una civilizată și de prietenie in a putea sa ne creștem în mod responsabil copilul. Marius a fost lângă mine cand nu a fost nimeni, s a împlicat impecabil din punct de vedere afectiv si fizic in cresterea Isabelei , am trăit multe lucruri frumoase si pt asta il respect si il voi respecta toată viața mea!

Îmi doresc sa avem maturitatea de a face împreună ce este cel mai bine pentru acest copil minunat pe care il avem . Relația noastră ca și cuplu nu mai funcționează bine de ceva vreme , dar relatia noastra ca părinți trebuie sa ramana impecabilă. Timpul va decide dacă lucrurile se mai pot repara sau nu intre noi, dar acum amândoi stim ca aceasta separare este unica soluție. Mi as dori ca presa sa nu speculeze aberant atata timp cat cred ca am fost destul de clară ! Va mulțumesc!”, a mai scris Oana Roman în mediul online, titrează cancan.ro.

