Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare spune de ce a plecat de la Antene!

A stat patru ani departe de micul ecran, iar prezentatoarea Oana Mareş revine astăzi, 15 aprilie, cu "oanApp – Aplicaţie de viaţă", o emisiune fresh la TVR 2, difuzată de luni până vineri, de la ora 15.00. Alături va avea două ajutoare: Andrei Foday, student la Universitatea București, campion mondial la 2 sporturi din domeniul artelor marțiale şi Ceanu Zheng, singurul vlogger chinez din România şi el student la Universitate.





"În primii ani ai lui Nicolai (fiul său-n.r.) mi-am dorit foarte mult să am mobilitate, să pot fi lângă el cât mai mult. Astfel că am ales câteva colaborări cu televiziuni, case de producție, dar nu am mai avut timp și energie pentru un proiect amplu, al meu. Iată că, acum a sosit momentul și locul potrivit. O parte mare din energia mea creativă, în acești ani, s-a dus și către zona în care m-a introdus Dragoș: design interior și producția de mobilier personalizat. Am învățat câte ceva legat de acest domeniu și am dezvoltat divizia de mobilier pentru copiii: Homeworks. Am câteva proiecte cu care mă mândresc, clienți mulțumiți, care, ne recomandă și revin... Voi fi mereu alături de Dragoș în businessul familiei. Îmi place, iar el, ca designer, mă ajută și în domeniul meu", a spus Oana despre perioada în care a stat departe de mass-media.

