Oana Lis, o fire extravagantă așa cum au cunoscut-o toți fanii ei, continuă să-și surprindă audiența virtuală prin dezvăluiri de ultimă oră, scrie Cancan.

Vedeta a recunoscut că nu avea nicio idee despre ce zi este astăzi, așă că Viorel a fost nevoit să-i „reîmprospăteze memoria”. Soțul acesteia a ținut perfect minte data de 26 aprilie, aceasta fiind ziua în care au făcut pentru prima dată amor, dar nu oriunde, ci la Paris, cunoscut și ca „Orașul Iubirii”.

„Ma intreaba Viorel… daca stiu ce zi e azi!?… Nu! Apoi, mi-a zis ca pe 26 Aprilie in 1998!… am facut noi prima oară amor in Franta… la Paris!… Ce drăguț, romantic… ca un barbat sa tina minte data asta!… Bine… oricum, noi femeile calculam ca a început relația de la prima intalnire… cafea… cu el!

Bărbatul… calculează începutul relației… putin diferit… de cand te-a avut prima data!…??”, a scris Oana Lis pe pagina sa de socializare.

