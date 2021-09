O vedetă din România, la un pas de o moarte stupidă: ”Traheea s-a închis instantaneu”. FOTO

Bianca Brad a povestit pe contul personal de socializare cum era să moară la 52 de ani. Totul a pornit de la câteva picături pe care le-a administrat în mod greșit.

Bianca Brad: „Azi noapte era să mor! Efectiv mi-am văzut moartea cu ochii… o moarte stupidă cauzată (aparent) de neatenția/prostia mea… Cum? Păi… pe la miezul nopții mi-a venit să iau câteva picături dintr-un produs gemoterapic – lucru pe care, de-a lungul anilor, l-am făcut de nenumărate ori, fără absolut nicio problemă… este adevărat că nu la miezul nopții.

Nu am direcționat picăturile ca de obicei – pe limbă, câteva ajungând direct în gât! Moment în care…STOP CADRU!!! – traheea s-a „închis” instantaneu și nu mai intra niciun strop de aer! NICIUNUL! M-am ridicat, ca arsă, încercând cu disperare să respir! Nicio șansă! Nimic! Nada! În schimb, s-a declanşat instantaneu instinctul de supravieţuire, m-am concentrat pe bătăile inimii care o luaseră razna şi pe urmărirea firicelului de aer care, după câteva secunde bune, dar care mi s-au părut interminabile, a reuşit să se strecoare în plămâni, înceeeeet de tot şi întrerupt…”, a dezvăluit Bianca Brad.

Fosta Miss România: Mă gândeam la ce mod stupid de a muri

Actrița a povestit că s-a dus la congelator, a luat puțină înghețată pe care și-a pus-o pe limbă. Apoi a luat din frigider o sticlă de apă rece pe care și-a pus-o pe gât, în zona în care simțea blocajul.

„Rotițele au început să mi se învârtă, căutând o soluție, știam că în astfel de situații trebuie acționat urgent. Am zburat spre congelator, mi-am pus pe limbă puțină înghețată, pe care am râcâit-o cu degetele dintr-o cutie, am luat apoi din frigider o sticlă de apă rece pe care mi-am pus-o pe gât, în zona în zona în care simțeam blocajul, și mă concentram pe firicelul de aer care intra cu greeeu, printre rafale de tuse.

Mă gândeam la ce mod stupid de a muri și cum ar fi să mă găsească ai mei a doua zi dimineața căzută, cu gura căscată, lângă congelatorul larg deschis, cu sticla de apă și cutia de înghețată lângă mine. Cu chiu cu vai, am reuşit să-mi reglez respiraţia, dar de la atâta tuse, am rămas cu gâtul iritat – o senzaţie neplăcută care sper să îmi treacă repede, spre deosebire de amintirea acestei experiențe şocante pe care nu cred că o voi putea uita” a scris actrița pe pagina personală de Facebook.