Elena are o fiică și are nevoie de un loc de muncă pentru a o susține, însă momentan ocupația ei de bază este interzisă, ceea ce o afectează atât financiar, cât și pe plan emotional, după cum a recunoscut. Ea lucrează într-un bordel renumit din orașul Cologne din vestul Germaniei, dar temporar activează doar în cadrul protestelor organizate regulat de sindicatul prostituatelor germane, German Union for Erotic and Sexual Service Providers (BeSD), în mai toate orașele mari ale țării.

Lucrătoarele profesioniste din industria sexului au tot defilat pe străzi, din martie și până acum, împinse de lipsa banilor, pentru a cere ridicarea restricțiilor impuse serviciilor sexuale contra cost. Multe dintre ele provin din Europa de Est și se văd puse în imposibilitatea de a mai trimite bani acasă familiilor.

În august s-a făcut totuși un prim pas important pentru reluarea activităților de prostituție, căci landul Bavaria a înlăturat oficial restricțiile începând de sâmbătă.

„Îmi place să lucrez în bordel”

Elena a ajuns în Germania din România acum doi ani și jumătate, lăsându-și acasă fiica Natalia în vârstă de doi ani și părinții, dintre care mama este foarte bolnavă. Are puțin peste 30 de ani și este decisă să aibă grijă cum poate de fiica ei, despre care spune că este foarte inteligentă.

De când a sosit aici, a fost în România numai de trei ori, pentru a o vedea pe Natalia, de care îi este nespus de dor. Ea recunoaște că se prostituează din pasiune, căci „îmi place să lucrez în bordel”, precizează zâmbind parcă cu ochii, din spatele măștii de protecție negre. La proteste afișează o pancartă pe care scrie „legal statt illegal” și un tricou roșu pe care scrie „limitless”, în același sens al revoltei contra restricțiilor.

Mărturisește că „fetele celelalte” sunt unul dintre motivele pentru care îndrăgește munca de la bordel. De la începutul pandemiei rolurile s-au inversat și nu ea este cea care trimite bani acasă, ci tatăl ei îi trimite regulat bani ca să poată acoperi cheltuielile de bază, inclusiv chiria destul de ridicată. A încercat să își caute un loc de muncă temporar ca menajeră, însă nu a reușit. Ar fi putut să apeleze la ajutoarele oferite de statul german persoanelor afectate de criză (n.r. – un echivalent al șomajului tehnic din România acordat în timpul stării de urgență), însă nu s-ar fi descurcat cu formularele.

În Germania sunt în jur de 400.000 de lucrătoare sexuale, dintre care 65% sunt străine, o parte însemnată a acestui procent provenind din Europa de Est. Prestațiile sexuale rămân o variantă bună pentru imigrantele care se confruntă cu bariera limbii germane și a studiilor precare și nu pot spera la o poziție mai calificată. Totuși, există și prostituate care ignoră restricțiile și lucrează ilegal, cu toate riscurile de rigoare, însă Elena se teme prea mult de riscuri și speră să poată lucra legal măcar din toamnă, relatează Deutsche Welle.