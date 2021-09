O româncă a trecut prin momente de groază pe insula iadului. Imagini apocaliptice. FOTO

Vulcanul a emis deja în atmosferă între 6.000 și 9.000 de tone de dioxid de sulf (SO₂) pe zi, potrivit primului calcul al Institutului Vulcanologic din Insulele Canare (Involcan). Gazele care sunt dizolvate inițial în magmă sunt separate de aceasta în timpul erupției și sunt injectate în atmosferă la temperaturi și viteze ridicate.

Aceste emisii pot provoca poluarea aerului și a apei și au o rază de acțiune de sute de kilometri. Institutul portughez al Mării și Atmosferei (IPMA), consideră că cenușa, dioxidul de carbon și dioxidul de sulf din vulcanul spaniol ar putea ajunge în arhipelagul portughez Madeira.

Între timp sute de familii fug să își salveze lucrurile din case înainte că lava să vină peste ei

Pote fi și un Tsunami. Valurile gigantice pot fi generate de alunecările de teren în urma bucăţilor vulcanice uriaşe din timpul unei posibile erupții subacvatice. Aceste valuri pot atinge câțiva metri înălțime și pot pătrunde pe zeci sau sute de metri de malul mării.

Nimeni nu se aștepta ca erupția să fie atât de puternică. Lava s-a întins pe o suprafață de peste o sută de hectare și a distrus în jur de 200 de case, o școală și mai multe drumuri, scrie elpais.

Viktoria Pinter este unul dintre românii de pe insulă. Ea locuieşte pe partea de insulă care acum nu este în pericol. Studentă la astronomie, ea urmăreşte zilnic evoluţia erupţiilor, de la Observatorul din La Palma.

Lava pierde viteza, dar își menține capacitatea distructivă

Cumbre Vieja a intrat într – o zonă de „mini – stabilitate“ , care, potrivit experților, înseamnă că nu se știe cât timp va dura și, deși este „destul de exploziv“, fluxurile de lavă au încetinit și avansează cu 4 kilometri pe oră, prin urmare nu se mai exclude faptul ca în cele din urmă să nu ajungă la mare.

Studenta româncă: “Când am văzut vulcanul, lava prima oară nu am avut cuvinte. Am stat acolo cu gura căscată. Acolo, unde este norul acela urât, acolo este vulcanul. În zilele trecute, nu au fost nori înalţi peste insulă şi s-a văzut mai clar norul care se formează numai din vulcan şi chiar şi de aici se aude zgomotul”, a povestit românca. Pe lângă lavă, cenuşa şi gazele fac aerul irespirabil pe insulă.

“Ieri am încercat să ajungem mai aproape şi am încercat să mai vedem, dar comparativ cu prima zi, a fost atmosfera plină de cenuşă. În prima zi, atmosfera era clară, se putea vedea de la distanţă, dar ieri, nu s-a mai putut, vizibilitatea a fost foarte limitată şi s-a simţit şi în nas şi în tot cenuşa”, a mai spus Victoria pentru Observator.

Autoritățile din La Palma spun că vulcanul a emis deja peste 20.000 de tone de dioxid de sulf

Până acum, au fost distruse 186 de locuințe. 6.000 de oameni au fost evacuați, nefiind înregistrate victime. Iar pagubele materiale sunt estimate la peste 400 de milioane de euro. Specialiștii susțin că lava, care se transformă în rocă vulcanică după ce se răcește, va putea fi îndepărtată doar prin explozii.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: Criza nu se va termina odată ce lavă va ajunge în mare. Dimpotrivă, criza se va încheia atunci când viața în La Palma va reveni la normal. Vom colabora toate administrațiile pentru ca tot ceea ce s-a distrus sau va distruge vulcanul să fie reconstruit.

Între timp, au mai fost 4 cutremure, care au dus la crearea altor cratere în vulcan, însă viteza de înaintare a lavei a scăzut de la 700 la 300 de metri pe oră. Specialiștii sunt îngrijorați de nivelul de gaze toxice, care ar putea crește la impactul cu marea. Erupția a aruncat între 6000 și 10.000 de tone de dioxid de sulf zilnic, în atmosferă.