O româncă a murit după ce a fost ignorată de două ori de medicii din Italia

Românca Aneta Filipov, stabilită de aproape 30 de ani în Italia, a murit în brațele soțului după ce a fost externată de două ori de la spital, deși acuza dureri în piept, după ce medicii ar fi spus că „e de la stres”. Procurorii italieni au deschis o anchetă pentru a stabili dacă femeia putea fi salvată, potrivit L’Arena.

Potrivit presei locale, Aneta Filipov, în vârstă de 65 de ani, s-a prezentat de două ori la Spitalul Santorso din provincia Vicenza, acuzând dureri puternice în piept și transpirații abundente. De fiecare dată, medicii de gardă i-au spus că nu este nimic grav și au permis externarea pacientei.

„Vrem doar adevărul. Nu vrem să moară și alții pentru că un medic nu a vrut să asculte”, a declarat o rudă a româncei.

Familia susține că valorile troponinei, un marker cardiac asociat infarctului, erau deja ridicate după primul consult, însă medicul de gardă a considerat că valorile sunt „neîngrijorătoare”.

După al doilea drum la urgențe, Aneta a fost externată din nou. În noaptea de duminică spre luni, aceasta a suferit un stop cardio-respirator fatal în fața soțului, Moreno Mondin, care a sunat disperat la 118. Medicii de pe ambulanță nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Familia a suspendat funeraliile, programate inițial pentru această săptămână, până la finalizarea anchetei. Presa italiană descrie cazul drept un exemplu de malpraxis.

Procurorul Salvadori, care coordonează ancheta, a dispus autopsia și ridicarea documentelor medicale pentru a verifica dacă au existat erori sau neglijențe. Familia, reprezentată de avocatul Deborah Squarzon, a depus o plângere penală și a subliniat că nu acuză pe nimeni, dar dorește să afle dacă viața Anetei putea fi salvată.

Moartea Anetei survine pe fondul unor scandaluri medicale în Europa. În Norvegia, autoritățile analizează blocarea recunoașterii medicilor români după ce un doctor radiat în Marea Britanie a continuat să practice. În România, ministrul Sănătății a dispus controale naționale în clinicile private, după moartea unei tinere de 29 de ani la Constanța.