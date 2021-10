O nouă tragedie! Avion românesc prăbușit lângă Milano. S-au înregistrat opt morți VIDEO/FOTO

UPDATE 4: Miliardarul Dan Petrescu se afla în aeronava pilotată de fiul său, potrivit România TV. În avion s-ar mai fi aflat și soția sa, ei călătorind spre Olbia, Sardinia, acolo unde aveau o casă. Avionul a plecat joi din București. Pe lângă familie, în aparatul de zbor se mai afla încă un cuplu.

Informația NU a fost confirmată de autoritățile din România! MAE a transmis: „Facem verificări”.

UPDATE 3: Presa italiană spune că pilotul avionului este român și are 30 de ani. Unele voci spun că pilotul era experimentat și a efectuat mai multe zboruri în teritoriu. Acesta se afla la bord cu familia sa și cinci prieteni.

Autoritățile române nu au oferit detalii în acest sens. „Până nu avem o confirmare oficială de la autoritățile italiene, nu putem confirma informația”, a transmis ministrul Dan Vîlceanu de la Transporturi, potrivit Antena 3.

UPDATE 2: Avionul, un Pilatus PC12 înmatriculat YR-PDV, a decolat de la aeroportul Linate din Milano cu destinația Milano Malpensa, însă după un tur de aeroport s-ar fi prăbușit într-o zonă rezidențială de la est de Milano.

UPDATE 1: Categoria acestui tip de avion prevede două locuri pentru pilotaj, însă poate fi pilotat doar de un singur pilot. Nu există informații concrete în legătură cu naționalitatea pilotului sau a copilotului și nici nu se știe dacă aeronava era pilotată doar de un pilot sau doi.

Ar fi vorba despre o familie întreagă care a decedat în urma prăbușirii avionului înmatriculat în România – informația nu a fost confirmată oficial!

Știre inițială: Un avion românesc s-a prăbușit în apropiere de Milano. Potrivit primelor informații, aeronava a decolat de pe aeroportul Linate cu destinația Sardinia. Zborul era unul privat și, din păcate, nu a existat niciun supraviețuitor.

#BREAKING: At least six dead after small plane crashes into office building in Milano, Italy: media pic.twitter.com/XQqZSYzP4m

— I.E.N. (@BreakingIEN) October 3, 2021