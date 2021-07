Un altul a criticat încercarea de a forța femeile să urmeze diete potențial dăunătoare, spunând : „Nu aveți nevoie de acest dispozitiv de tortură pentru a urma o dietă lichidă. Am luat slimfast în anii 90 și am slăbit rapid mult. De asemenea, am început să vomit, să iau laxative și să fac mișcare obsesiv. Am pus la loc toată greutatea când am renunțat la metoda asta, iar daunele pe care le-a făcut acel tratament sunt încă în mine.