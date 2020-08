A avut mare succes la mijlocul anilor ’90, după ce a lansat melodia „Unbreak my heart”, care a devenit un mare hit și a urcat pe primele locuri în topurile muzicale. Artista Toni Braxton are în prezent 52 de ani și a vorbit despre trecutul ei, despre copilărie și despre aplecarea spre credință. La începuturile în muzică, ea a fost ajutată de celebrul cântăreț Stevie Wonder, cel care a crezut în potențialul lui Toni Braxton.

„Nu aș spune că sunt o persoană foarte religioasă, dar sunt spirituală. Cred într-o forță superioară nouă. Atunci când aveam șapte ani, familia mea a devenit foarte religioasă. Am întrebat-o odată pe mama ce căuta. Mi-a zis că în anii ’70, care au fost foarte religioși, mulți oameni își căutau calea pe care să meargă”, a spus cântăreața, în cadrul unui interviu, conform The Guardian.

Toni Braxton nu și-a dorit în copilărie să urmeze o carieră în muzică. „Până în perioada adolescenței nu știam că pot să cânt. Cred că la școala elementară mi-am dat seama că vocea mea suna diferit și aveam potențial. Îmi amintesc de un moment în care, în clasa mea toată lumea cânta „Joy The World” și eu am fost singura care nu a putut să cânte în cheia aia. Aveam vocea mai joasă. Am fost copilul cu vocea care te făcea să te întorci și să-l priveșt”, își mai amintește artista.

Ea a vorbit și despre momentul în care viața i s-a schimbat. „Eram la o benzinărie, făceam plinul și cântam pentru mine, fredonam ceva. Compozitorul William E. Pettaway Jr., care era și el acolo, m-a auzit, a zis că-i place vocea mea și că i-ar plăcea să facem un demo.”

Toni Braxton a surprins atunci când a vorbit despre regrete. „Ce regret? Că nu am făcut mai mult sex în tinerețe și că nu am băut mai mult. Cred că educația mea religioasă m-a împiedicat să fac o mulțime de lucruri”, a mai afirmat cântăreața.