În esență, Ioana Stăniloiu era o figură foarte drăguță, la brațul vocalului activist Remus Cernea. După ce s-au sărutat franțuzește în Parlament cu Cernea, în fața camerelor de filmat, și după ce a dus o campanie de salvare a crabilor vânduți vii în hypermarketurile din capitală, Ioana Stăniloiu s-a retras brusc din viața publică.

La o un an și ceva, nu știm exact, de la debutul dragostei dintre ea și Remus Cernea, cei doi s-au despărțit, anunțând public că nu mai formează un cuplu. Fanii celor doi au suferit în urma acestei despărțiri, amândoi primind sute de mesaje cu rugăminți de împăcare. Din păcate pentru ei, fanii, cei doi nu doar că nu s-au împăcat, dar Ioana Stăniloiu a dispărut complet din viața publică, trecând de la cea mai activă femeie de pe social media, la „cont inexistent”.

Nici Remus Cernea nu mai e la fel de vizibil, semn că notorietatea lor a fost doar un val. Totodată, internauții nu s-au oprit din a căuta-o pe Ioana, îndemnați de curiozitatea de a vedea ce s-a întâmplat cu ea.

Și iată că Ioana a ales să-și păstreze unul dintre conturile de pe rețelele sociale, unde are doar două poze. Una, din vremurile de glorie, iar a doua, postată recent.

Imaginea arată o Ioana destul de schimbată, fără machiaj și cu un ten afectat de acnee. În poză apare alături de un personaj necunoscut a cărei identități am decis că este irelevantă și am ascuns-o.

Așadar, viitoarea primă președintă a României pare să nu mai vrea să aibă de legături cu politica și administrația țării, temperându-și puternic dorințele de lider.

Povestite de ea: „Eu și Remus Cernea începem ziua cu o partidă…”

Într-un interviu din 2016, acordat, evident, site-ului VICE.ro, Ioana Stănilou a făcut declarații interesante. Una dintre ele ar fi că acei crabi pe care s-a chinuit să-i salveze au murit la ea acasă:

VICE: Ce mai fac crabii?

Ioana Stăniloiu: Esența acestei povești a fost aceea că animalele simt durerea și plăcerea la fel ca oamenii și este o barbarie să fie expuse în hipermarketuri ca să aștepte, cum e cazul crabilor, ca de la tortură pe gheață să ajungă aruncați de vii în apă clocotită. Când i-am văzut cum se zbat, m-am oprit și am simțit că nu pot trece nepăsătoare pe lângă suferința lor. Nimeni nu poate salva deodată pe toți cei nedreptățiți, dar putem să intervenim măcar în unele cazuri și să transmitem un mesaj care să reverbereze în conștiințele cât mai multora. Mă bucur că presa a preluat postarea mea de pe Facebook și, în ciuda glumelor inevitabile din partea celor cu mai puțină empatie și care cu greu văd mai departe de ceea ce își pun în farfurie, am remarcat că mulți mi-au dat dreptate. Iar în zilele următoare, când am mai trecut pe la respectivul supermarket, nu am mai văzut animale vii expuse.

– Dar ce s-a întâmplat cu ei, până la urmă?

-Crabii, care urmau să sfârșească aruncați de vii în apă clocotită, și-au găsit un sfârșit mai puțin chinuitor într-un acvariu, în ciuda eforturilor noastre de a-i salva. Când i-am luat erau într-o stare foarte proastă, iar posibilitatea de a le crea un mediu corespunzător a fost una limitată. Cleștii lor erau legați încât să nu se miște. Mai întâi au cedat doi dintre ei, înainte de a apuca măcar să îi hrănim. Am luat imediat legătura cu specialiști în acvaristică. Crabii erau din Malawi. Ne-a ajutat și o persoană pasionată de așa ceva și s-a făcut tot ce a fost posibil pentru a le prelungi viața cât de mult. În cele din urmă, nici ultimii doi nu au rezistat.

– Cum arată o zi din viața ta?

– Dacă în ultimele luni am fost dedicată complet campaniei electorale a lui Remus Cernea, unde am învățat cum se face o campanie electorală, acum, o zi normală începe cu un mic dejun vegan, o partidă de șah cu Remus, citesc cel puțin două ore pe zi, mă văd cu prietenii și lucrez la noul meu ONG.”

Te-ar putea interesa și: