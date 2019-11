Încă de dimineață, zeci de persoane din Bocșa s-au adunat la poarta familiei Miloș știind că miercuri, aici urma să ajungă executorul judecătoresc care o va lua pe Gabriela, fetița de 7 ani crescută de aceștia, pentru a o încredința unui cuplu de timișoreni, ce a obținut în instanță adopția ei.

Ca și în cazul Sorinei, instanța a decis fără drept de apel adopția Gabrielei din Bocșa, după ce asistenții maternali nu au făcut timp diligențele pentru a o înfia.

Cornelia Miloș: ”Cred că vor să facă o afacere”

Adrian Miloș e angajat al DGASPC Caraș Severin, iar pe prima fată avută în plasament a înfiat-o împureună cu soția sa. În cazul Gabrielei, nu au solicitat adopția decât după ce DGASPC demarase procedurile cu familia din Timișoara. Cu o sentință definitivă care le-o încredința pe Gabriela, familia adoptivă a decis punerea în excutare, miercuri, apoi a amânat procedura.

Cornelia Miloș are propria versiune. Femeia, mamă naturală a 9 copii și, deja bunică, își dorește foarte mult să o adopte pe Gabriela, pe care o crește deja de șase ani.

”Doamna de la DGASPC care a venit miercuri pentru executare a dat interviuri și, după 30 de minute, a spus că se amână executarea, conform unui mesaj pe care l-ar fi primit. Conform sentinței din septembrie, noi suntem penalizați cu 500 de lei pentru ficare zi în care nu am predat copilul. Cred că vor să facă o afacere din asta”, susține femeia.

Când a fost dată în plasament Gabriela era grav malnutrită

Ea a povestit pentur EVZ cum a ajuns să o crească pe Gabriela. ”Tocmai finalizaserăm adopția celeilalte fete când directoarea de atunci a DGASPC ne-a rugat să o preluăm pe micuță. Avea un an și două luni și cântărea numai 6 kg. Provenea dintr-o familie foarte săracă cu șapte frați. După cinci zile am crezut că moare. Am ajuns cu ea la spital și am fost nevoită să îi caut mama pentru a-i afla istoricul medical.

De atunci am ținut legătura cu femeia, organizam vizite. În 2016, DGASPC a convins-o pe mamă, care e analfabetă, să semneze că e e de acord cu adopția. Anul acesta, în 8 martie, am fost înștiințați că vine o familie intersată de adopție și au urmat mai multe vizite. Când i-am explicat ce se întâmplă, fata a început să aibă atacuri de panică, starea sănătății ei s-a degradat, a ajuns la spital.

Medicii spun că darea în adopție îi va degrada mult starea, iar dacă va rămâne la noi, are 70% șanse de recuperare. Sper că Dumnezeu nu va lăsa copilul acesta să se distrugă”, a mai adăugat Cornelia Miloș.

Directoarea DGASPC: ”De unde știe Gabriela că părinții adoptivi sunt răi?”

Directoarea DGASPC Caraș Severin, Elena Amzoi, a explicat faptul că e nepermisă expunerea fetiței în media, și că vor fi luate măsuri.

”Joi avem Comisie pentru protecția copilului și vom supune dezbaterii cazul Gabrielei și al asistentului maternal care o are în plasament. E nepermis faptul că a fost expusă în presă, că i s-a pus în față microfonul și un reporter a întrebat-o dacă vrea să plece la părinții adoptivi. Fetița a spus că nu vrea, ”pentru că sunt răi”.

De unde știa ea că sunt răi?! Un astfel de copil nu trebuie expus, iar în cazul de față s-a întrecut limita. Comisia va stabili măsurile ce se vor lua. Grija noastră majoră este să protejăm copilul, nu putem să ne batem joc”, a declarat pentru EVZ, Amzoi.

