Mary Wollstonecraft a fost una dintre primele activiste pentru emanciparea femeilor. Cartea sa, apărută în 1792, și care poartă titlul „A Vindication of the Rights of Woman” („O justificare a drepturilor femeii”), pleda pentru ca femeile să aibă aceleași drepturi ca bărbații.

Lucrarea sa care îi entuziasmează pe progresiștii de astăzi a fost publicată cu o jumătate de secol înainte de apariția mișcării sufragetelor, în favoarea votului univesal. Ea acuză prejudecățile sociale care restrâng femeia la funcția sa reproductivă.

Dincolo de numeroasele sale aventuri, ea a fost căsătorită cu filosoful anarhist William Golding și a fost mama lui Mary Shelley, cea care a scris faimosul roman gotic, „Frankenstein”.

După moartea lui Mary Wollstonecraft, la vârsta de numai 38 de ani, în 1797, opera sa a pălit în fața dezvăluirilor despre viața tumultoasă. Astăzi, însă, ea este considerat unul dintre idolii curentului progresist.

Drept care, nimic mai normal să i se dedice un monument într-unul dintre fiefurile progresismului, care este Londra.

Sculptura argintie care îi aduce omagiu lui Mary Wollstonecraft este alcătuită dintr-o formă abstractă pe care se înalță statuia feministei. Micuță, goală și foarte păroasă.

This is the new statue of Mary Wollstonecraft. It's not making me angry in any way because I just KNOW the streets will soon be full of statues depicting John Locke's shiny testicles, Nelson Mandela's proud penis, and Descartes adorable arse. https://t.co/LMbxDtMHI1

— Caitlin Moran (@caitlinmoran) November 10, 2020