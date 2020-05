Într-un interviu pentru viva.ro, Măruţă a povestit ce măsuri de prevenire a adoptat în actualul context pandemic, mai ales că el continuă să meargă la muncă și-n plină pandemie de coronavirus.

Măsuri de protecție sunt luate atât în studioul în care filmează emisiunea, cât și când se întoarce acasă, la Andra și cei doi copii ai lor.

Despre întregul ritual de dezinfectare, Măruţă a dezvăluit:

„(…) Eu respect toate regulile de distanțare socială și de igienă, cum probabil fac toți cei care muncesc încă în această perioadă.

În primul rând, dezinfectez atent toate suprafețele pe care le atingem frecvent în casă, de la întrerupătoare și clanțe până la telecomenzi, scaune și mese.

Folosesc mască de protecție și gel dezinfectant când nu sunt acasă și, deci, nu mă pot spăla pe mâini.

Merg rar la cumpărături, în magazine, încerc să fac aprovizionarea o singură dată pe săptămână. Altfel, comandăm.

Nu merg cu transportul în comun, folosesc mașina personală sau, pe distanțe mici, merg pe jos.

La muncă nu mă apropii decât de câțiva colegi, cum ar fi sunetistul, care îmi montează lavaliera, deci nu avem de ales.

Nu am invitați în platou, fac foarte multe interviuri pe skype, adică online. Când mă întorc acasă, mă spăl atent pe mâini și îmi schimb hainele înainte să îi pup pe Andra, David și Eva.

Nu am ajuns să spăl cumpărăturile, deși am citit că există argumente să faci și asta, dar noi am decis să spălăm doar fructele și legumele, ca de obicei.

Pe majoritatea alimentelor le preparăm termic, adică le gătim, iar astfel pericolul dispare.

Înainte să mâncăm, mai ales dacă atingem ambalaje sau alte lucruri, ne spălăm din nou pe mâini.

Bani nu spăl, dar și pentru că folosesc mult cardul, ceea ce făceam și înainte de pandemie.

Nu sunt obsedat de igienă, cred că fac doar lucrurile pe care este normal să le fac în aceste condiții extraordinare.

Acum două luni, să umblăm cu mască ar fi fost o nebunie, am fi fost ipohondri. Iată că acum este chiar firesc, ne și înghesuim să cumpărăm, dacă avem de unde!”