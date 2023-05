O cunoscută cântăreață din România și-a micșorat sânii. Cum a reacționat soțul ei când a aflat

Adina Postelnicu a ales să-și micșoreze sânii din motive de sănătate. Chiar dacă multe tinere vor astăzi să aibă un bust cât mai mare, artista a luat decizia de a-și reduce dimensiunile din cauza durerilor de spate pe care le avea mai mareu. Aceasta a vorbit despre decizia sa, dar a dat detalii și despre mariajul ei cu Glance, un artist musulman mai tânăr decât ea cu 11 ani.

Cum reușește Adina Postelnicu să se mențină într-o formă de invidiat

Deși este mamă, artista a reușit să se mențină într-o formă fizică de invidiat și asta printr-un stil de viață sănătos și echilibrat. „Am avut și eu până la 19 ani vreo 20 de kilograme în plus, dar am scăpat atunci de ele și de 24 de ani am un regim de viață foarte sănătos și mi-a intrat acest lucru în sânge.

Am renunțat la grăsimi, la pâine, la prăjeli, tot ce dăunează. Dulciuri recunosc că mai ciupesc, din când în când. Dacă văd colivă sau ecleruri în fața mea, nu mă pot abține. În rest, pot să am orice că nu contează, și sport”.

În continuare, Adina de la Heaven a vorbit despre decizia de a-și micșora sânii și a mărturisit că i-au trebuit 24 de ani pentru a face acest pas. Acum, când a văzut cât de bine se simte, îi pare rău că nu a avut curaj mai devreme.

„Din adolescență îmi doream să fac operația aceasta, dar îmi pare rău că nu am făcut-o atunci, sincer îți spun. Pentru că altfel mă simt. Alte femei dau bani să își pună sâni mai mari…

Eu aveam aproape E, acum sunt la cupa C, la mărimea sutienului. Dar asta le sfătuiesc pe femei, să nu stea pe gânduri. Am avut dureri crunte de spate în toți anii aceștia. Plus că, mereu am avut un disconfort în a-mi alege hainele, costumele de baie, când plecam la mare. Fiind foarte mică în talie și în șolduri, dacă-mi plăcea o rochie, trebuia să o modific”, a mai spus cântăreața.

Soțul său a susținut-o în decizia sa

Adina Postelnicu a spus că și-a anunțat soțul despre operație cu o săptămână înainte, iar el a susținut-o și a încurajat-o. „Eu doar l-am anunțat că urmează să fac această intervenție, cu o săptămână înainte. O să fac asta peste o săptămână, până nu mă răzgândesc… O să lipsesc o noapte de acasă, deci nu sunt în altă parte, sunt doar la spital. Trebuie să ai grijă de cea mică până mă întorc. Asta i-am spus”.

Cei doi sunt împreună de zece ani, iar diferența de vârstă și de cultură nu i-a afectat. Cântăreața a spus că soțul ei nu e genul care să meargă în cluburi sau să se distreze foarte mult, iar încă de la început s-au potrivit foarte mult, potrivit viva.ro.