Numele lui Mohammad Murad pomenit în dosarul lui Dan Diaconescu. Milionarul a plecat în Liban

Surse judiciare susțin că Murad ar avea anumite implicații în dosarul penal care a fost deschis pe numele lui Dan Diaconescu, și pe care Tribunalul Constanța l-a plasat în stare de control judiciar.

Murad deține la Olimp, pe litoralul Mării Negre, complexul turistic Belvedere Panoramic, unde s-a turnat chiar și o parte din filmul Nea Mărin Miliardar.

Potrivit acestor surse judiciare, Murad i-ar fi pus la dispoziția lui Dan Diaconescu, gratuit, mai multe camere de hotel, unde omul de televiziune ar fi avut anumite contacte cu fete minore, cu vârste de 15 ani.

”Camerele erau oferite, gratis, lui Dan Diaconescu, de miliardarul Mohammad Murad. Acum, omul de afaceri este plecat din România și se află în Liban, motivul declarat fiind unele probleme de sănătate. Dar nu este exclus ca Mohammad Murad să fi fugit din țară tocmai pentru a scăpa de anchetă, fiindcă poate fi acuzat de complicitate cu Dan Diaconescu”, au declarat surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul.

Alături de Mohamad Murad

Potrivit informațiilor furnizate de ziarul online, cele două tinere ar fi făcut parte și din staff-ul de campanie electorală, atunci când Mohammad Murad a candidat pentru funcția de primar al orașului Mangalia.

”Au făcut parte din echipa de campanie a lui Mohammad Murad, atunci când acesta a candidat pentru funcția de primar al orașului Mangalia, iar Dan Diaconescu le-ar fi cunoscut pe tinere la un dineu organizat de omul de afaceri”, mai arată sursa citată.

De asemenea, un alt motiv pentru care Murad ar fi putut fugi din țară este legat de ancheta pe care DIICOT a declanșat-o la Aeroportul Internațional Otopeni, unde au fost vehiculate șpăgi în valoare de 22 de milioane de euro, pentru închirierea spațiilor comerciale, către anumite societăți comerciale.

Dan Diaconescu acuzat de fapte grave

Tribunalul Constanța a decis, joi, că Dan Diaconescu să fie cercetat în stare de control judiciar pentru patru fapte de act sexual cu un minor, și patru fapte de pornografie infantilă.

Întâlnirile de taină dintre Dan Diaconescu și cele două prostituate minore ar fi avut loc într-o cameră a Complexului Panoramic Belvedere din stațiunea Olimp, care este proprietatea lui Mohammad Murad.

Omul de afaceri neagă orice informație

Murad a scris un mesaj pe o rețea de socializare în care neagă categoric orice informație legată de faptul că ar fi fost implicat în scandalul momentului.

”Niciodată nu am avut nicio informație, nici măcar în gluma nu am discutat cu Dan Diaconescu asemenea subiect. Chiar dacă aș fi știut, cu siguranța aș fi fost total împotriva acestei întâmplări. Nu mă pot considera un prieten de-al lui Dan Diaconescu, sau mai precis o persoana care comunică des cu dânsul, însa recunosc ca ne cunoaștem bine, dar nu am știut nicio secundă de asemenea întâmplări”, a scris Mohammad Murad.