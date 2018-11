NUME GREU din politica românească, implicat într-un ACCIDENT RUTIER. Breaking news

Europarlamentarul Maria Grapini a fost implicată într-un accident auto, în timp ce se îndrepta spre sediul unei televiziuni.





Maria Grapini a scris pe pagina personală de Facebook că, pe când se îndrepta spre sediul unei televiziuni, taxiul în care se afla a fost lovit de o altă mașină.

„Am stat mult sa ma gandesc daca sa impartasesc sau nu ceea ce mi s-a intamplat!Ca sa ma linistesc, o fac! Azi cand mergeam spre televiziune pentru emisiunea de la ora 17 la Antena 3, am avut parte de un accident! Eram in taxi si brusc, o masina a vrut sa intoarca pe loc nepermis si ne-a lovit in plin!Taxiul a fost facut zob! Nu stiu cum am scapat doar cu lovituri mici la genunchi si la cap! Am plecat la emisiune cu masina unui domn care era in trafic, nu stiu daca s-a vazut la emisiune spaima prin care a trecut dar ii multumesc lui Dumnezeu ca m-a salvat!Cred ca ingerul meu a fost la post!”, a povestit Maria Grapini, pe Facebook.

