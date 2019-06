Cum e să-ți câștigi banii fără haine pe tine. Dezvăluirile unei fete după un deceniu în care a pozat goală

Nuditatea poate însemna atât artă, cât și pornografie, iar rezultatul este determinat de viziunea artistului și a modelului. Astfel, în ultimii ani, rețelele sociale au fost împânzite de fotografii cu femei dezbrăcate.





Dacă în urmă cu unul sau două decenii, fotografiile cu trupuri de femei dezgolite se regăseau în anumite reviste pentru bărbați, în ziua de azi, conținutul nud este din abundență și, mai ales, gratis. Din ce în ce mai multe femei au devenit dezinhibate și sunt dispuse să pozeze dezbrăcate. Cum se explică „boomul” de modele și fotografi nud, cât de fină este granița dintre artă și pornografie și multe alte amănunte din industria fotografiei nud, aflăm de la Ana-Maria Ilinca, model cu peste 10 ani de experiență în domeniu.

Cu sute de proiecte de nud, beauty și fashion, în portofoliu și cu peste 34 de mii de urmăritori pe Instagram, Ana-Maria Ilinca este unul dintre cele mai bine cotate modele de nud din România. S-a născut și a copilărit la Râmnicu Vâlcea, locuiește în București, iar de-a lungul timpului, a colaborat cu cele mai puternice branduri, în calitate de model independent. În prezent, împacă modellingul cu managementul. Mai exact, administrează propriul studio împreună cu soțul ei, fotograful Daniel Ilinca.

Prima ședință nud, alături de soțul ei

Pentru Ana-Maria, primul shooting nud a fost o experiență cu totul memorabilă. La 18 ani a pozat dezbrăcată pentru prima oară în studio, iar, în spatele aparatului a fost chiar soțul ei, Daniel Ilinca: „Nudul a fost unul dintre primele proiecte pe care le-am făcut. Cumva, am intrat direct «în pâine», dar asta pentru că am avut încredere în cel care mi-a făcut nudurile, adică soțul meu. Cumva, am intrat «în familie» în domeniu. 18 ani aveam când am pozat prima oară, a fost o ședință foto foarte scurtă, de vreo 45 de minute - o oră. De-a lungul timpului, am lucrat și cu alți fotografi. Nu sunt foarte mulți la număr, surprinzător, pentru că întotdeauna am fost foarte selectivă”.

Fotografia nud, mijloc de recâștigare a încrederii în propria persoană

Pentru frumosul model, principala motivație de a poza nud a fost întărirea încrederii, a stimei de sine: „Nu am făcut-o cu ideea de a începe o carieră în direcția asta. Pur și simplu îmi doream imagini cu mine iar să pozez nud, fashion, beauty, m-a ajutat foarte mult să-mi cresc încrederea în mine, ca individ(...) Eu am făcut chestia asta pentru că mi-a plăcut. Direcția mea ar fi fost cu totul alta, pentru că am studiat în școală mate-info, deci profil real, fără nicio treabă cu domeniul artistic. În schimb, am văzut că-mi place zona asta și am zis să-i dau o șansă... Pur și simplu s-a legat, am prins destul de repede popularitate și am început să-mi găsesc job-uri ca model de nud și fashion”.

Ana-Maria Ilinca este mama unui copil în vârstă de 9 ani. La doar 20 de ani a născut, iar fotografia nud a avut o contribuție semnificativă în recâștigarea încrederii în sine: „După ce am născut, din nou acest lucru m-a ajutat, pentru că nu e tocmai ușor să te privești în oglindă după ce 9 luni de zile ai avut un abdomen cu totul diferit. De fapt, toate joburile ca model de nud au început după ce am născut. Mi-am dat seama că este o chestie pe care aș vrea să o fac, că-mi place, mă pricep la asta și e destul de bine plătită sau era acum câțiva ani, pentru că nu erau atât de multe modele de nud. Acum, sunt cam peste tot, o grămadă de fete care sunt dispuse să pozeze”.

Ana-Maria Ilinca face o distincție clară între direcția artistică și cea erotică sau pornografică: „Asta ține foarte mult de educație, de cât de mult citești și te informezi. Ca să fac o paralelă între nudul artistic și fotografia erotică sau adult... Pe mine nu mă interesează fotografia adult, care înseamnă conținut explicit. Eu nu vreau să fac conținut explicit! Pentru asta, există niște platforme de profil, iar modelele care fac genul ăsta de fotografie își asumă și fac parte din industria adult”.

Ana-Maria Ilinca este un caz cu totul fericit

Ce TRAGEDIE! De ce a murit Edith Gonzales, frumoasa actrita! Ce s-a AFLAT abia acum...

Pagina 1 din 2 12