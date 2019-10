Trecutul infracțional al lui Dincă încă nu este cunoscut în întregime și noi amănunte apărute de la o zi la alta vin să completeze profilul acestui personaj. Pe măsură ce ancheta avansează, apar dovezi și mărturii ale altor fapte comise de „monstrul din Caracal”.

Era prieten de familie

Într-o serie de dezvăluiri șocante, o tânără povestește coșmarul pe care l-a trăit ea și sora ei cu aproape un deceniu în urmă. Pe atunci, fetele aveau 9, respectiv 4 anișori, iar Dincă era un prieten de familie care le vizita casa sub diferite pretexte, cum ar fi repararea calculatorului.

„Era prieten cu tatăl meu. A venit, iniţial, să-i repare doar un windows, la calculator. Venea din ce în ce mai des. Fără motiv. Venea, ba să ne încălzească laptele, ba să ne cumpere dulciuri, să ne dea bani. Se oferea în treburile curţii. Părinţii mei îl primeau pentru că aveau încredere în el, pentru că, vă daţi seama, cine se gândeşte la un om bătrân că ar putea profita de un copil de 9 ani. Eu sunt născută la o zi diferenţă de el. El este pe 27 mai, eu, pe 26 mai. Avea vreo 50 şi ceva de ani… cam aşa”, își începe adolescenta povestea, preluată de cancan.ro.

Victima a făcut atac de panică

Din aproape în aproape, continuă victima, Dincă a început să le abuzeze pe cele două surori! „Cine s-ar fi gândit la aşa ceva? Nimeni! Nici eu, până în momentul în care a început să-mi fie frică de el. La început, am zis că poate este doar o joacă sau cine ştie… Eram un copil de 9 ani. Nici nu ştiam ce este aia. Şi a început, prima dată, să îmi bage mâna în pantaloni, după, să mă sărute, să îmi pună mâna pe sâni şi tot aşa mai departe. Am rămas blocată. Am făcut un atac de panică. Am rămas în faţa lui, nu am ştiut ce să mai spun, mă uitam la el. Probabil că m-a văzut că nu am avut nicio reacţie şi probabil şi-a făcut curaj să continue cu chestia asta”.

„M-a obligat să ne uităm la filme porno”

Tânăra a suferit mult de pe urma abuzurilor, ajunsese să nu mai poată dormi noaptea, când avea coșmaruri cu pedofilul Dincă. „Doar privirea mă băga în sperieţi”, susține victima, care își amintește că „monstrul din Caracal” avea o privire dubioasă, care o speria peste măsură.

”Mi-a fost frică pentru că mi-a spus că nu vrea să ne certăm. M-am gândit că cine ştie ce poate să îmi facă. Un copil de 9 ani… Nu ştiam ce sunt toate chestiile astea! Ce înseamnă un bărbat. Ce înseamnă o femeie. Ce pot face cei doi. Începusem să-l visez noaptea. Mă trezeam cu atac de panică, nu puteam respira. Începuse să îmi fie foarte frică de el. După ce m-a obligat să mă uit la filme porno cu el, ne-am dus să luăm pe cineva. Pe timp de iarnă a fost chestia asta. Când nu a putut să urce duba lui pe un deal, a oprit maşina, au coborât toţi din maşină şi i-au aşteptat pe unchii mei. Când am rămas singură, a venit la mine, în spate, şi a început să mă sărute, să… ce făcea el, ce îmi făcea el”.

Într-o altă dată, Gheorghe Dincă a abuzat-o pe fetiță într-o seară, când „ne-am dus la magazin şi a oprit maşina, lângă o vilă, şi a început să… Devenise puţin dur. Adică, când mă lua de mână, mă strângea sau vorbea răstit”.

