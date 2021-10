Nu vă puteți imagina ce viață fastuoasă are Mark Zuckerberg. Imagini în premieră cu luxul din conacul condus de roboţi-majordon. FOTO

Mark Zuckerberg, care a fost văzut recent anunțând despre Facebook în Meta, are un stil de viață foarte generos. Mark, care valorează 121,6 miliarde de dolari (88,2 miliarde de lire sterline), locuiește într-o casă condusă de roboţi-majordom în Palo Alto, California, împreună cu soția sa, Priscilla Chan, și cu cele două fiice ale lor, Maxima, în vârstă de cinci ani, și August, în vârstă de patru ani.

Dar aceasta nu este în niciun caz singura casă pe care o are. Miliardarul deține un portofoliu de proprietăți în valoare de 320 de milioane de dolari (232,3 milioane de lire sterline), după ce a cumpărat în California și Hawaii.

Mark are, de asemenea, o mulțime de prieteni celebri, inclusiv actorul Vin Diesel (foto). Cei doi s-au împrietenit când au prezentat o emisiune de premii în 2017. În 2017, Vin a spus pentru New York Times: Îl iubesc. Este un tip grozav și este un fan al muncii mele. Este într-un moment în care dacă eu și Mark suntem împreună și dacă citez dintr-un personaj pe care l-am jucat și o fac ușor greșit, el mă va corecta…

Să aruncăm o privire în stilul de viață extrem de luxos al lui Mark

Conac condus de un majordom robot de 5,1 milioane GBP. În mai 2011, Mark și-a cumpărat un conac care are cinci dormitoare și cinci băi în cartierul Crescent Park din Palo Alto pentru 7 milioane de dolari (5,1 milioane de lire sterline). Inițial, Architectural Digest a descris proprietatea ca o „locuință fără bibelouri”, care alege funcția în locul extravaganței, deși casa are o grădină mare în spate și o piscină.

Dar Mark a făcut unele renovări majore la proprietate, iar acum conacul are o piscină cu apă sărată, o cameră la soare, un foișor de divertisment, un șemineu, o zonă de grătar, un centru spa, un „Facebook Canon” care lansează tricouri gri din ea – și chiar un „ asistent inteligent artificial personalizat” numit Jarvis.

Majordomul-robot – care are vocea legendei actoriei Morgan Freeman – poate regla temperatura camerei și poate face pâine prăjită

Robotul ajută chiar să le învețe pe fiicele lui Mark mandarina – deși soția lui chineză Priscilla a recunoscut recent pentru The Times că „nu au avut mare succes” în a face fetele bilingve.

36,9 milioane GBP sat Silicon Valley. După ce a cumpărat prima casă din Palo Alto, Mark a început să cumpere casele vecine din jurul ei. El a plătit 50,8 milioane de dolari (36,9 milioane de lire sterline) în total pentru zonă, care se întinde pe cel puțin 1,83 acri și are 15 dormitoare și mai mult de 16 băi în total.

El folosește celelalte patru locuințe case de oaspeți și facilități de agrement

În 2016, el a propus să demoleze cele patru reședințe și să le înlocuiască cu locuințe cu 20% mai mici pentru a extinde spațiul exterior pentru proprietatea lor principală. Dar Palo Alto Architectural Review Board i-a respins cererea în parte pentru că acele casele nu erau case unifamiliale „credibile”.

1400 de acri de pământ din Hawaii. Mark deține, de asemenea, un teren uriaș de 1.400 de acri din Hawaii – care valorează 116 milioane de dolari (84,2 milioane de lire sterline).

Terenul, care se întinde pe cea mai mare parte a plajei Pila’a și a Plantației Kahu’aina, include o casă de 6.100 de metri pătrați cu un garaj pentru 16 mașini, birouri și o parte din sediul echipei de securitate a lui Mark, de 23 de milioane de dolari (16,7 milioane de lire sterline).

Potrivit ziarului local, Mark s-a confruntat cu indignarea localnicilor când a început să cumpere parcele de teren – numite parcele kuleana.

Aceste petice de pământ fără ieșire la mare au fost acordate fermierilor nativi din Hawaii în 1850 și transmise de-a lungul generațiilor. Mark a retras procesele după reacțiile publice, dar a cheltuit încă alte 45,3 milioane de dolari (32,9 milioane de lire sterline) pe 89 de acri care se întind pe cel puțin 12 parcele kuleana. Și în martie a acestui an, a cumpărat încă 600 de acri de teren pentru 53 de milioane de dolari (38,5 milioane de lire sterline).

42,8 milioane GBP case de vacanță în Lake Tahoe

În 2018, Mark a cheltuit 59 de milioane de dolari (42,8 milioane de lire sterline) pentru două case din Lake Tahoe – moșiile Brushwood și Carousel, care se întind împreună pe aproape 10 acri. Proprietatea Brushwood are o casă cu șase dormitoare și cinci băi, cu aproximativ 400 de metri la malul lacului, un debarcader privat, terase, o casă de oaspeți și un garaj.

Anterior a fost folosit pentru a găzdui prezentarea de modă Oscar de la Renta și festivalul de muzică de vară din Lake Tahoe. Iar moșia Carousel are opt dormitoare și nouă băi. Mai are 200 de metri pe malul lacului, un debarcader în stil port de agrement și un garaj pentru două mașini, plus o pensiune și un apartament de îngrijitor.

Tricourile sale iconice sunt gri, nu sunt ieftine

În timp ce casele lui sunt foarte luxoase, stilul lui Mark este foarte simplu. În majoritatea zilelor, el poartă tricouri gri, hanorac, blugi și pantofi sport Nike.

Realizate de designerul italian Brunello Cucinelli, tricourile costă între 300 și 400 de dolari (220-290 de lire sterline) bucata.

Are o mașină sport Pagani Huayra de 1 milion de lire sterline, achiziționată recent. Mark are de obicei gusturi destul de ieftine în materie de mașini și se pare că a condus un Acura TSX de 30.000 de dolari (21,8k £) și un Volkswagen Golf GTI de ani de zile.

Cu toate acestea, în 2014, el a plătit pentru o super mașină Pagani Huayra 1,4 milioane de dolari (1 milion de lire sterline), potrivit celor relatate de thesun.