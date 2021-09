Nu se mai oprește din slăbit. Ce secrete urmează Oana Roman pentru o siluetă de invidiat: „E singurul lucru…” FOTO

Într-o sesiune O & A organizată pe Instagram, unul dintre internauți a întrebat-o pe Oana Roman „cum reușește să fie constantă în (n.r. procesul de) slăbire”. Fanii interesați de subiect au cerut și sfaturi care să îi ajute să progreseze în acest sens. Răspunsul vedetei nu s-a lăsat așteptat prea mult.

Secretele unei siluete de invidiat: „E singurul lucru…”

Oana Roman a spus că secretul este fastingul și determinarea. „E singurul lucru pe care reușesc să îl fac în mod constant. A devenit un mod de viață. Nu mă abat de la fasting. Și nu mănânc oricât…am limite”, a răspuns Oana Roman.

Vedeta a mai vorbit, în urmă cu ceva timp, mai pe larg despre cum a reușit să scape de kg nedorite. Oana Roman a apelat la câteva proceduri de remodelare corporală și a ținut și post intermitent pentru a avea o siluetă de invidiat. Mai exact, nu mănâncă 16 ore deloc, după care într-un interval de 8 ore se hrănește, însă cu măsură.

Câte kg a slăbit Oana Roman: „Oamenii mă văd la TV, aia nu e realitate”

„Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri. De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident. Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel. Dar să știi că eu așa am fost tot timpul, la fel de veselă și la fel de binedispusă”, a declarat Oana Roman.