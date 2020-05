Aceasta este concluzia unui studiu recent publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, prestigioasa revistă ştiinţifică americană apărută în 1914, citată de CNN.

În cadrul lucrărilor Academiei Naționale de Științe, o echipă internațională de arheologi, climatologi și ecologiști a declarat că, dacă emisiile de gaze cu efect de seră continuă în ritmul actual, până în 2070 de miliarde de oameni vor trăi în condiții mai calde decât cele care au a permis ca viața să prospere în ultimii 6.000 de ani.

Studiul arată că pentru fiecare 1 ° C (1,8 ° F) de încălzire, un miliard de oameni trebuie fie să migreze în regiuni mai răcoroase, fie să se adapteze la condiții extreme de căldură.

Tim Kohler, arheolog la Universitatea din Washington și coautor al studiului, a declarat că aceste descoperiri pot fi privite ca fiind un „cel mai rău scenariu” sau „ce s-ar putea întâmpla mai rău dacă nu ne schimbăm obiceiurile”.

Cea mai mare parte a populației lumii trăiește în zone cu o temperatură medie anuală cuprinsă între 11 și 15 grade Celsius (51,8 – 59 grade Fahrenheit). O categorie mai mică este cuprinsă între 20 și 25 ° C (68 – 77 ° F) şi cuprinde zonele din Asia de Sud, care sunt afectate de musonul indian (ploile anuale care irigă terenurile vitale pentru producția de alimente).

În mod surprinzător, au spus oamenii de știință, oamenii au favorizat trăirea în aceste condiții în ultimii 6.000 de ani – asta în ciuda progreselor tehnologice recente, cum ar fi aerul condiționat, care ne-au permis să forţeze această graniță.

În prezent, Pământul este pe un curs de încălzire cu 3 ° C până în 2100. Studiul sugerează că din cauza faptului că zonele terestre se încălzesc mai repede decât oceanele, temperaturile experimentate de oameni pot să crească cu aproximativ 7,5 ° C până în 2070.

Pe măsură ce planeta noastră se încălzește rapid din cauza creșterii emisiilor, se estimează că temperatura experimentată de o persoană obișnuită se va schimba mai mult în următoarele decenii decât în ​​ultimii 6.000 de ani.

Acest aspect ar putea avea consecințe severe pentru producția de alimente, accesul la sursele de apă şi ar putea genera conflicte serioase cauzate de migrație.