Nu ați văzut niciodată așa ceva! Un pește imens, cu dinți de om, prins de un scafandru. Foto

Todd Elder practica pescuitul subacvatic atunci când a văzut ceva „anormal de mare” mișcându-se în adâncurile golfului Chesapeake Bay, în statul american Virginia. „Am înotat în jos și s-a întâmplat să am noroc, era un anormal. Apoi am apucat peștele și atunci am fost foarte entuziasmat”, a povestit scafandrul.

Uitându-se la captura sa, Todd, în vârstă de 38 de ani, a văzut că aveau ceva în comun. „Au dinți foarte asemănători cu cei umani, pe care îi folosesc pentru a mânca scoici și stridii și crabi. Le spun tuturor că voi folosi acești dinți când vor începe să cadă ai mei – scot unul dintre ei cu un clește, îl pun înăuntru cu niște superglue; gata! Și ei au câteva, sunt o grămadă de rânduri în spatele dinților din față”, a mai spus acesta.

Peștele este imens

Totuși ceea ce a ieșit cu adevărat în evidență a fost mărimea animalului. Elder a spus: „Dacă împușcăm unul de 3,5 kg, e mare pentru noi”. „Acea dimensiune este destul de mare, iar noi împușcasem deja câteva exemplare de trei kilograme, dar acesta era ca un dinozaur.”

„Au mai fost și alte exemplare mari de pește cap-de-oaie prin preajmă, dar nu la fel de mari ca acesta. Pur și simplu a ieșit în evidență.”

Pe mal, peștele a ajuns la peste 8.5 kilograme – de aproximativ cinci ori mai mare decât greutatea medie a unui pește cap-de-oaie.Și, deși a fost nevoie de câteva zile pentru a-l cântări cu un cântar certificat, timp în care își pierduse o parte din greutate, peștele avea totuși o greutate uriașă de 7.9 kilograme. Acesta a fost declarat acum un nou record mondial de către Asociația Internațională de Pescuit Subacvatic cu Sulița, potrivit ziarului Virginian Pilot.

Recordul anterior, din 2011, era de 6.8 kilograme. Greutatea medie a unui pește cap-de-oaie este de 1-2 kg. Todd, din Virginia Beach, se consideră norocos. El a spus: „Este destul de nebunesc; toată lumea iubește un record mondial.”

„Nici măcar nu plănuisem să îl cântăresc, voiam doar să cântăresc toți peștii pe care i-am luat împreună, dar mă bucur că m-a convins să o fac.”

El a continuat: „În mod normal, când văd acești pești, se îndepărtează cu repeziciune – sunt mereu în alertă; întotdeauna te văd primii.”

Ce a făcut cu peștele

„Mă gândeam „omule, nu pot să cred că e atât de ușor”.”

Todd, scafandru de meserie în domeniul petrolului și gazelor offshore, care conduce Virginia Beach Seafood Company, estimează că peștele cap-de-oaie avea 15 ani.

El spune că animalul nu a fost irosit. El a spus: „Am gătit o parte într-o friteuză cu aer comprimat, iar o parte într-o tigaie de fontă. Dar înainte de a îi găti, i-am uscat”.

„Vreau doar să folosesc acest lucru pentru a răspândi conștientizarea sustenabilității și pentru a folosi cât mai mult pește posibil și pentru a avea grijă de captură.”

„Trebuie să fim mai atenți la asta și să încercăm să ne îndepărtăm de peștele crescut în ferme.” (Sursa: Express.Co.Uk).