Au fost TESTATE noi MEGA-ARME! Cine a supravegheat experimentul

Kim Jong Un, liderul nord-coreean, a supervizat testarea unor arme de ultimă generație, despre care a declarat că sunt ”o altă expunere a capacităţilor noastre de apărare care se dezvoltă rapid în întreaga regiune", conform informațiilor din mass-media de stat a Coreei de Nord, transmite Reuters. Este pentru prima oară când presa de stat a vorbit în ultimele luni despre dezvoltarea programelor militare din Coreea de Nord.





Nu s-au scurs însă informații cu privire la tipul de armă, dacă aceasta este legată de programul nuclear al lui Kim sau când a avut loc testul. KCNA a informat că testul a fost un succes. "Acest rezultat este o justificare a politicii partidului concentrată pe ştiinţa şi tehnologia apărării, o altă expunere a capacităţilor noastre de apărare care se dezvoltă rapid în întreaga regiune şi o schimbare inovatoare în consolidarea capacităţilor de luptă ale armatei noastre", a spus Kim. Kim a mai declarat că noi armele secrete reprezintă o ”modalitate foarte bună de a apăra teritoriul țării cu bariere de fier și de a crește puterea de luptă a armatei poporului". Acest test al noilor super arme este primul care are loc sub atenta observare a lui Kim, din noiembrie anul trecut, când a mai supravegheat testul unei rachete balistice intercontinentale capabile să ajungă în orice punct al continentului american. "Nu am văzut detalii cu privire la testul de rachete, dar dacă este tactic, nu este o amenințare directă pentru teritoriul SUA", a declarat Soo Kim, fost analist al Agentiei Centrale de Informatii, care este acum specialist al Centrului de Analize Naval.

