Nicușor Dan știe de ce bucureștenii nu au căldură și apă caldă: „E o chestiune de fizică, dar azi este bine”

Primarul Capitalei a afirmat că nu toți bucureștenii au probleme cu căldura și apa caldă, ci doar o mică parte. Ca de obicei, Nicușor Dan a răspuns evaziv, susținând că fiecare cetățean are datoria să-și plătească facturile, deși jurnaliști prezenți i-au atras atenția asupra facturilor uriașe la întreținere, în timp ce căldura a fost sub parametri sau, mai rău, au plătit mult deși nu au avut căldură deloc.

Reporter: De ce când e rece afară, căldura din calorifere e din ce în ce mai puțină?

Nicușor Dan: E o chestiune de fizică. Dar azi e bine. Dacă vă uitați pe harta de termoficare o să vedeți că sunt puține probleme. Reporter: Și în decembrie spuneați că e bine și oamenii îngheață de frig în case.

Nicușor Dan: Nu, nu. Datele pe care dvs le primiți sunt date exacte. Sunt persoane care sunt afectate de avarii și sunt persoane mult mai multe 95-96-97% dintre bucureșteni care nu au probleme.

Reporter: Și atunci de ce când e frig e mai puțină căldură?

Nicușor Dan: Pentru că e nevoie de mai multă căldură și aceea care ajunge nu ajunge. E simplu, e fizică. Reporter: Și când e cald afară? Nicușor Dan: Când e cald afară se pierde, dar cea care nu se pierde și ajunge e suficientă. Când e frig afară tot se pierde, dar cea care ajunge nu ajunge la toată lumea.

Primăria Capitalei nu mai are datorii

Nicușor Dan a declarat, miercuri, că Bucureştiul a trecut pe lângă un faliment pe care l-a evitat în ultima clipă. Acesta a adăugat că Primăria Capitalei a început anul fără datorii curente, după ce a plecat de la o datorie curentă de trei miliarde de lei.

„Vestea pe care v-o dau este că la sfârşitul anului trecut am stins, am închis datoriile curente ale Primăriei Capitalei, deci am început anul 2023 fără datorii curente. De ce e asta important? E important să avem încrederea mediului privat, bănci şi companii, pentru că e important ca la lucrările noastre să vină companii private care să lucreze şi vin.

Şi am văzut un exemplu, la sfârşitul anului trecut a trebuit să împrumutăm repede 500 de milioane de lei pentru a evita colapsul sistemului de termoficare şi, având această încredere, am reuşit. De unde am plecat? Am plecat de la o datorie curentă de trei miliarde de lei. Şi am plecat de la o listă de 150 de companii şi persoane private care ne popriseră conturile la sfârşitul anului 2020”, a declarat Nicuşor Dan, în timpul conferinței de presă.