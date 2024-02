Nicoleta Pauliuc, senatoarea cu 50 de terenuri. Ce venituri colosale are parlamentarul

Nicoleta Pauliuc este fericita posesoare a nu mai puțin de 50 de terenuri. Unele dintre ele sunt intravilane, altele sunt agricole, și nu în ultimul rând forestiere. Cert este că majoritatea se află în zone bune, respectiv pe lângă București sau în București. Multe dintre ele se află în Ilfov în Dragomirești Vale, altele se află la Moara Vlăsiei.

Iar altele se află în județul Giurgiu sau la Bolintin Vale. Cert este că în total senatoarea deține sute de mii de metri pătrați de teren. De altfel, aceasta mai are și trei apartamente în București, unul care are 120 de metri pătrați, altul care are 92 de metri pătrați și un al treilea care are 83 de metri pătrați.

Pauliuc are bijuterii de 55.000 de euro

Parlamentarul stă bine și la capitolul bijuterii și ceasuri, mai exact deține astfel de obiecte în valoare de 55.000 de euro.

Printre altele aceasta a vândut și un teren în valoare de 474162 de mii de euro.

În conturi aceasta are aproape jumătate de milion de euro. De asemenea mai are și peste 100.000 de lei adunați în mai multe depozite bancare. Dacă în materie de acțiuni, Nicoleta Pauliuc deține câteva de ordinul sutelor de mii, ei bine, la categoria împrumuturi, aceasta pare că și-a deschis o bancă.

Astfel, a acordat nu mai puțin de 11 împrumuturi. Și în lei și în euro. Astfel a dat bani cu împrumut peste 400.000 de euro la mai multe persoane. De asemenea, parlamentarul a mai împrumutat și aproape 3 milioane de lei.

Împrumuturi de milioane

Are și datorii, mai exact un credit care are scadența în 2025 în valoare de 15.000 de euro. Veniturile ei și ale soțului sunt de 141.636, aceasta este indemnizația ei anuală de la Senat. Soțul câștigă 18.891 lei la o firmă de imobiliare.

Acesta mai încasează și 2449 lei de la o altă firmă și alți peste 8.000 de lei din alte surse. Senatoarea mai încasează peste 14.000 de euro de la un contract de superficie, la fel ca și soțul. De asemenea cei doi mai încasează câte 1200 de euro dintr-un contract de închiriere. Cei doi mai au venituri de peste 15.000 de lei din contracte de arendă.