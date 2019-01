O nouă TRAGEDIE lovește FAMILIA REGALĂ. „Așa a fost să fie, să îți aud ultima suflare…”

Nicoleta Cîrjan, tânăra ONG-istă care susține că are o fetiță cu fostul principe Nicolae, este în doliu. Nicoleta Cîrjan și Principele Nicolae s-au cunoscut la activitățile de timp ONG. Cei doi au avut o scurtă relație în urma căreia s-a născut o fetiță.





Principele nu a recunoscut copilul, dar acesta ar fi motivul pentru care a fost dat afara din succesiunea la tron. Ulterior, acesta s-a căsătorit cu Alina Binder.

Mama sa a murit, vineri, după o luptă de ani de zile cu o boală crâncenă.

„In memoriam Florica Cîrjan (28 Feb 1959 - 4 Ian 2019)

Mama mea dragă, tu mi-ai auzit prima bătaie a inimii și eu ți-am auzit-o pe ultima. Așa a fost să fie, să îți aud ultima suflare și apoi ultima zvâcnire a inimii. Nu o să uit niciodată tăcerea surdă care s-a auzit apoi din pieptul tău pe care mi-am pus capul pentru ultima oară...

Oh, ce aventură a fost viața noastră! Oh, ce lupte am dus în ultimii patru ani de război cu acest cancer care a venit să ne învețe lucruri despre noi!

Azi nu ai murit doar tu, azi a murit puțin și copilul din mine, căci nimeni niciodată nu o să mă mai iubească cum mă iubeai tu, nu o să mă mai admire cum o făceai tu și nici nu o să mă mai susțină cineva așa cum doar tu știai să mă ridici. De azi, eu sunt adult, iar tot ce m-ai învățat despre iubirea necondiționată dau mai departe copiilor mei.

M-ai adus pe lume, m-ai hrănit, m-ai spălat și îngrijit, iar la finalul tău, eu te-am hrănit, spălat, îngrijit și acum te voi conduce de pe această lume.

Ai fost un om bun, iar cu toate suferințele tale ai plătit datorii ale strămoșilor noștri. Mulțumesc pentru asta.

Mulțumesc pentru că ai fost cea mai bună mamă.

Mergi spre lumină acum! Moștenirea ta rămâne vie prin mine, Ionuț, Iris și Maria.

Te iubesc”, a scris Nicoleta Cîrjan într-o postare emoționantă, pe Facebook.

