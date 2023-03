Nicole Scherzinger este în vacanță în Australia. Imaginile postate de cântăreață au strâns mii de aprecieri

Nicole Scherzinger se află în Australia, într-o vacanță, alături de Thom Evans. Cântăreața de muzică pop a pozat în costum de baie, iar imaginile postate pe rețelele sociale au primit mii de aprecieri. Internauții chiar au complimentat-o pe artistă pentru forma fizică pe care o are. Fosta vedetă de la X Factor a purtat un costum de baie floral din două piese, care i-a pus formele în evidență.

Alături de fotografie, Nicole a postat și un citat din Dalai Lama. „Once a year go someplace you’ve never been before” (Mergeți o dată pe an într-un loc în care nu ați mai fost niciodată). Artista și Thom Evans, care sunt împreună de trei ani, au petrecut alături de prietenii lor la bordul unui iaht. Cei doi au fost surprinși în timp ce se îmbrățișau beau șampenie.

Cum a pozat Nicole Scherzinger pe Instagram

Nu este pentru prima dată când Nicole Scherzinger le-a arătat fanilor cum își petrece vacanțele sale. Ea a postat, în urmă cu mai multe zile, imagini similare din aceeași vacanță. De această dată, cântăreața a purtat un costum de baie albastru, tot din două piese. Nicole le-a arătat internauților pas cu pas călătoria sa în jurul Barierei de Corali din Australia. Ulterior, ea a înnotat alături de iubitul ei.

Artista a postat o mulțime de fotografii pe Instagram din călătoria sa în Australia. Odată cu scufundările din jurul Barierei de Corali, cântăreața a realizat că a reușit să bifeze încă un loc de pe lista sa de obiective turistice. „Checked this one off the bucket list ✔️ The Great Barrier Reef! So blessed for these magical moments”, a scris Nicole pe Instagram la clipul video în care prezenta Bariera de Corali. Artista a simțit că are nevoie de o pauză, după ce a terminat filmările show-ului de televiziune „The Masked Singer” USA, potrivit The Sun.