Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, la DNA. UPDATE

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, s-a prezentat luni la DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupţie. El a refuzat să facă vreo declaraţie presei la sosirea la sediul DNA.





Edilul Timişoarei a mai fost chemat la audieri de Direcţia Naţională Anticorupţie, ultima dată prezentându-se, în iunie, la DNA Timişoara, pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de suspect într-un dosar ce priveşte anveloparea unor blocuri din municipiu.

UPDATE 1. La DNA a ajuns și fostul secretar al Primăriei Timișoara, Ioan Cojocari, fiind chemat inclusiv fostul edil, Gheorghe Ciuhandu.

Audierile au loc în dosarul retrocedărilor ilegale în care procurorii anticorupție au stabilit un prejudiciu aproximativ de 40 de milioane de euro, care vizează un număr de 967 de imobile. Amintim că în primăvara anului 2015, DNA a descins și a ridicat mii de dosare de la Primăria Timișoara, în dosarul legat de vânzările de locuințe în baza Legii 112.

DNA a anunțat anul trecut că a dispus începerea urmăririi penale pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, față de suspecții Gheorghe Ciuhandu, Nicolae Robu, Martin Staia (fost director în Primăria Timișoara), Dan Diaconu și Traian Stoia. Conform anchetatorilor, în perioada 1996 – 2015, ”mai mulți funcționari publici din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, precum și alte persoane, și-au încălcat atribuțiile legate de aplicarea Legii 112/1995 și au deposedat Statul Român de 967 de imobile, majoritatea aflate în centrul vechi al orașului, producând un prejudiciu estimat la 40 de milioane euro în dauna statului”.

UPDATE 2. La ieșirea de la DNA primarul Timișoarei a făcut primele declarații. ”Sunt uluit, eu am ieșit în stradă și mai ies pentru o justiție independentă, dar nu independentă de persoane și de grupuri de interese. Eu sunt un om ultra cinstit. Singura mea avuție până la vârsta asta este onoarea și nu pot să nu fiu revoltat când cineva atentează la această avuție. De ce să fiu eu trimis în judecată? În cazul meu s-au vândut de aparatul primăriei două maghernițe cu o semnătură dată de mine, sub garanția că totul e legal sub garanția dată de de aparatul de specialitate. Nu-i reproșez procurorului ceea ce s-a întâmplat, dar în schimb îi reproșez foarte multe executorului judecătoresc. Ei zic că prejudiciul în dosar este de 60.000 de euro. Pentru două maghernițe, ei voiau cu 60.000 de euro mai mult. Dacă le scoatem la licitație nu se scot nici 10.000 de euro pe ele și asta, acum, după ce oamenii le-au aranjat. E nedrept, așa ceva nu este în regulă și nu poate fi tolerat. Cineva își bate joc de destine. Eu îmi fac datoria, nu mi se pare normal să pățesc așa ceva. Nimeni nu o să aibă nici cea mai mică probă în cazul meu, pentru că nu au de unde să aibă”, a declarat Nicolae Robu.

