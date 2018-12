NAUFRAGIAŢI în crâşmă. Chitanţa CHINEZEASCĂ din insula de pe YANGTZE. Reporter de Cursă Lungă

Să mă vedeţi mereu dacă vă mint, dacă asta e nu e cea mai tare notă de plată, dintr-o crâşmă, pe care am primit-o vreodată





Eram, acum aproape douăjdoi de ani, pe o insulă de pe Yangtze, undeva în amonte de Shanghai. Îi zicea, fonetic, Chaonming Dao şi lâncezeam acolo de fo lună, că Lereşti-ul, cargou’ nostru de 16.600 TDW era pe doc, să-l sableze pă chilă şi prin magazii chinezoii. Lângă vapor, la circa un kilometru, era o cârciumă de ciuciunghezi, cu pâmânt pe jos, mese de lemn negeluite şi banchete aşijderea. Cre’ că mai am poze pe undeva. Evident, bomba a fost denumită, fără prea multă dezbatere: „La ziarişti”, că mai era cu mine şi Doru Iordache, fost coleg, atât de şcoală de marină cât şi la EVZ. Ce le-o fi venit nu ştiu, că stăteam în ea mai mult ca la vapor. Am trosnit noi ce-am trosnit niscaiva cocârţ chinezesc şi a venit şi momentul plăţii. Cum deja nu mai vorbeam bine nici limba maternă şi nici chelnerul lui Mao nu o mai articula bine pe mandarină, i-am zis să ne dea nota în scris. Mai ştiţi, ăi mai vechi p-acilea, cum arătau pachetele de ţigări chinezeşti, alea cu un cal alb pe ele? Ei bine, pe o buca’ de carton din ambalajul ălora, panarama aia de chinezoi ne-a desenat, plastic şi la obiect, consumaţia. Felu’ unu: o farfurie de creveţi mici = 20 yuani, Felu’ doi: o strachină de creveţi mari = 20 yuani. Bere Tsing Tao = 60 yuani (n.a. aici cre' că şi-a luat ţeapă). Şi alt fel de cardeală, un peştălău făcut cam ca o saramură = 25 yuani. Culmea e că ni-l alegeam viu, dintr-un acvariu cu apă curgătoare, după care ciuenlaiul respectiv îl trosnea de pământ să-l asomeze, că pe acolo peştele nu-l eviscerau de viu, să nu supere zeitatea locală. În final a ieşit asta. Am păstrat-o ca pe sentinţa de divorţ. Să moară ANAF-ul de oftică!

