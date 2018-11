REVINE NĂSTASE ÎN PSD? Lecţia care ÎL PUNE ÎN GARDĂ pe Dragnea. Breaking news în politică

Ex-premierul PSD-ist Adrian Năstase explică, pe blog, unde a greșit Liviu Dragnea în privința remanierilor, ajungând astfel la mâna președintelui Klaus Iohannis.





”Deoarece urmărim impreună ceea ce se intâmplă si in viata politică, vă rog să recititi ce am scris in 19 octombrie, pe blog, sub titlul ‹PSD – ce urmează?›. ‹O chestiune imediata o reprezinta insa decizia de a schimba unii membri ai guvernului. O solutie poate fi remanierea, adica schimbarea post pe post, procedura in care premierul propune si presedintele aproba. Aceasta formula il transforma pe Iohannis in arbitrul momentului, in conditiile in care poate sa refuze prima propunere sau sa o intarzie. A doua solutie o reprezinta restructurarea guvernului prin Parlament. Pot fi adaugate, comasate, eliminate ministere, pot fi schimbati ministri, poate fi adus un adendum, o actualizare la programul de guvernare si toate acestea pot fi supuse Parlamentului (sper ca obtinerea votului nu este o problema) iar presedintele nu ar face decat sa consemneze aceste schimbari. Care solutie vi se pare mai buna?› Era o intrebare retorică…”, scrie Adrian Năstase.

