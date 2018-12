Nadia Comăneci pregătește un Crăciun ciudat pentru musafirii ei!

Nadia Comăneci va petrece Crăciunul în stil românesc! Marea campioană olimpică va îmbrăca ia și va prepara mâncăruri tradiționale pentru familia și oaspeții ei.





A plecat din România în urmă cu aproape 30 de ani, dar legătura cu țara-mamă nu s-a risipit niciodată. Chiar dacă americanii sărbătoresc mai fastuos și cu mai mult sclipici Sărbătorile lunii Decembrie, Nadia a ales să le țină după datina de acasă.

De Crăciun, gimnasta se va afla în Oklahoma, iar Revelionul îl va petrece în Los Angeles.

„Facem în fiecare an o sărbătoare în familie, e rar când ne adunăm cu toţii, din toate colţurile lumii. Masa tradiţională e complexă, ei vor curcan, eu fac sărmăluţe cu curcan, sărmăluţe în foi de viţă, pentru că aşa am învăţat de la mama. Am descoperit anul trecut că băieţelul meu iubeşte sarmalele. În acestea pun carne tocată de curcan (carne slabă care nu îngraşă), ceapă (jumătate o călesc, jumătate o pun crudă) şi puţin orez la final. În loc să folosesc bulion, pun sos de salsa (se ştie că ardeiul iute ajută la slăbit). Eu prepar toată compoziţia şi împletitura, iar dedesubt adaug varză murată, cumpărată la borcan, tăiată de-a gata.”, a povestit Nadia Comăneci pentru click.ro.

