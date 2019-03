Acuzații devastatoare în fotbalul românesc. Adrian Mutu și alte personaje cunoscute sunt vizate. „Aranjau meciuri se știa de la început”

Fost patron la UTA, Adrian Marțian a făcut dezvăluiri senzaționale despre problemele cu care s-a confruntat la formația arădeană. Omul de afaceri vorbește despre blaturi și relația pe care a avut-o cu Adrian Mutu.





În cadrul emisiunii GSP Live, Adrian Marțian, fost patron al echipei UTA, a povestit evenimente năucitoare petrecute la echipa arădeană. Printre protagoniști se regăsesc Adrian Mutu, Bogdan Mara sau Costică „Vâlcea”. Iată dialogul avut de Adrian Marțian cu moderatorul Costin Ștucan:

Domnule Marțian, sunteți acuzat că ați îngropat UTA. Care e adevărul din spatele investiției dumneavoastră? Lumea mă acuză, dar mă sunau oameni de afaceri importanți din Arad: “Domnu’ Marțian, lăsați să joace băieții noștri!”. Le spuneam: „Care sunt băieții voștri? Că eu îi plătesc! Băieții voștri nu au cum să joace. Poate că le cântați voi cum să joace”. Cu mine a fost greu. Mergea autocarul cu echipa mare și eu veneau cu juniorii, cu copii de 12-13 ani și scoteam echipa mare de pe teren și băgam juniorii.

De ce făceați asta? Din cauză că știam ce se întâmplă.

Ce se întâmpla, domnule Marțian? Spuneți-ne. Aranjau meciurile! Se știa de la început. Acolo ăla cîștigă, acolo ăla pierde.

De asta vă sunau oamenii de afaceri din Arad? Normal. Fiindcă ei își cheltuiau bănuții.

Deci ei investeau în niște jucători care intrau pe teren doar pentru a obține anumite rezultate la pariuri? Bineînțeles. Problema e că nu aș fi zis eu nimic, dar au început ei, jucătorii, să dea în mine că “Marțian joacă doar cu juniorii și pierde doar cu 3-0 și 4-0 pentru că joacă la pariuri. Da, mă, joc la pariuri. Îți dai seama ce șmecherie fac eu că joc la pariuri și pierd cu 3-0, 4-0!? Cu copii de 13-14 ani.

Se poate face și chestia asta… Nu știu. Din păcate, nu știu. Nu sunt adeptul jocurilor de noroc, cazinourilor.

Mi se pare grav că unul dintre jucătorii indicați în povestea respectivă e actual impresar și poate decide destinele unor jucători. Dacă ce spuneți dumneavoastră este adevărat, e grav. Bogdan Apostu, jucător atunci la UTA, înțeleg că voia să intre cu orice preț de teren… Erau mai mulți. Neagu, nu mai știu numele lor.

Bogdan Mara ce rol a avut în scandalul acesta? A avut un rol foarte important pentru că l-a sunat atunci Adrian Mutu. Eram încă în relații bune cu Adrian Mutu. S-au certat enorm. “Vezi că e fratele meu, că e echipa lui. De ce-i faci chestiile astea?”. Mara îi spunea: “Stai, domnule, că ne ascultă ăștia, ne înregistrează! Băi, Adriane, băi, nașule, nu e bine ce faci?”

Cine spunea asta? Adrian Mutu. Adrian Mutu îl suna pe Mara.

Ce anume nu era bine ce făcea? Ce făcea cu meciurile, domnule! Vă dau un exemplu. Ascultați-mă cu atenție.

Spuneți… Mă duc la Corona Brașov, da. Îmi spune: “Domnule, e 2-0 pentru tine la pauză!”.

Cine v-a spus asta? Domnule, nu mai spun. Ascultați-mă!

Un moment. Mara ce rol avea la UTA atunci? Jucase până în 2012 acolo. Nimic. Dar parcă el era președinte acolo. Zi și noapte era acolo. Cu laptopul în fața lui tot timpul.

Bun, la Corona trebuia să conduceți cu 2-0 la pauză… Da, domnule. “Costă 25.000, trebuie să fii acolo!”. Gata! Începe meciul. Costică Vâlcea (n.r. - Gheorghe Constantin, fostul șef al CCA, condamnat în Dosarul Mită pentru Arbitri din 2009), alt trădător, că l-am adus și pe ăla, îmi arunca praf în ochi ca la fraieri. Inițial nu voia să vină la club. Îl tot suna fostul acționar, Giovanni (n.red. - italianul Giovanni Catanzariti), să vină: “Hai, domnule, așa și așa, vino să promovăm. Că tu ai fost acolo cu arbitrii”. Bun. Începe meciul și ăia (Corona) să ne omoare. Scapă Laso, un argentinian foarte bun, singur și dă gol. 1-0 pentru noi. Dar dintr-o eroare, nimic din care să vezi că s-a întâmplat ceva. Începe repriza a doua, la fel. Pe noi, pe noi. Se termină meciul, reține, m-au asaltat de la stadion. Veneau după mine. Costică Vâlcea făcea: “Dă banii, dă banii!”. I-am zis: “Băi, nebunule, ce să dau? Nu dau niciun ban”. Eu aveam banii la un băiat de-ai mei care era la tribuna cealaltă.

Cui trebuia să dați 25.000 de euro? Trebuia să-i dăm la…cine trebuie.

Cui? Nu știu. Eu am făcut o declarație acolo (n.red. - la comisiile FRF), eu am scris niște chestii.

Trebuia să dați banii cuiva la finalul meciului pentru a câștiga? Da, domnule. Trebuia să avem un meci ușor cu 2-0 la pauză.

Vi se facilita o victorie? Da! Corona se retrăgea de la promovare, cum ar veni…O vrăjeală.

Ok. Da, și se iau ăia cu mașina după mine. Urmărire ca-n filme. Ies din Brașov spre Sighișoara și opresc în benzinărie. Le zic: “Bă, uitați-vă la mine!” Eu vă dau 2.000 de euro din respect. Pentru atacantul ăla, Ene (n.red. - Marius Ene, fost jucător la Petrolul, Ceahlăul, Voluntari sau U Cluj), că n-a fost în stare s-o bage în poartă de pe linie!”. Și le-am dat 2.000 de euro, dar le-am zis: “Nu trebuia să vă dau niciun euro, niciun cent. Voi sunteți niște nemernici!”.

Ene n-a putut să bage mingea în poartă? Erau șocați că nu puteau să ne egaleze.

Credeți că toți fotbaliștii de la Corona au jucat cum trebuie? Trei sute la sută!

Maria Grapini s-a făcut de RAS in Parlamentul European! Ce a incercat sa zica in fata TUTUROR! Si-au dat COATE...

Pagina 1 din 2 12