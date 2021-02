Mungiu-Pippidi l-a ridiculizat pe Cîţu: „Nu înţelege nimic din ce se întâmplă cu Sănătatea.” Într-o intervenţie telefonică la B1 TV, cea care are ca domenii de expertiză politicile publice, buna guvernare, lupta anticorupție și democratizarea a făcut o radiografie a ultimelor mişcări din politica românească.

Printre altele, Alina Mungiu-Pippidi i-a reproşat lui Cîţu că flutură în gol liberalismul în aceste vremuri marcate de pandemie. De asemenea, nu a lipsit o trecere în revistă a ultimelor evenimente notabile de la PSD şi USR PLUS.

Mungiu-Pippidi l-a ridiculizat pe Cîţu

„Aşteptăm de la Guvern să-şi ţină promisiunile. În acest moment nu ai altceva de făcut decât să încerci să faci un oarecare consens naţional.

Nişte promisiuni precum creşterea de pensii trebuie să ni le asumăm cu toţii. Noi nu avem cum. Din motive obiective. Singura soluţie era să încerci să construieşti un consens, nu un guvern cu majoritate de 53, 54%. Nici măcar membrii Coaliţiei nu s-au înţeles ce se taie, ce se păstrează, ce se introduce.

Pensionarii nu au de ales. Sunt alte categorii mai puternice. Mi se pare că Bugetul promite conflict. El este un Buget conservator. Continuăm să dăm foarte puţini bani la Sănătate şi Educaţie.

Alina Mungiu-Pippidi: Cîţu este pompier de serviciu

Săracul domn Cîţu este pompier de serviciu, dar el are şi o ideologie. Te defineşti ca socialist sau liberal în funcţie de cum cheltui banii? Aici e marea întrebare. În Suedia, filosofia bugetară nu s-a schimbat. Ea a ieşit cel mai bine din pandemie. Suedezii au încredere unii în alţii pentru că e un contract social care se bazează pe faptul că cine are mai mult împarte cu cine are mai puţin.

Buna guvernare, contrar a ceea ce poate crede Florin Cîţu, e asociată cu ţările care cheltuiesc mai mult, nu mai puţin. A cheltui nu e un loc în care ne împărţim în socialişti şi liberali. Ne împărţim în socialişti şi liberali în politici de simplificare. Apple, marea iPhone s-au dezvoltat pe granturi guvernamentale. Nu are sens să folosim socialismul şi liberalismul ca nişte topoare.

Şi eu mă consider liberală, adică cineva care nu crede într-o organizare decât în mod inevitabil. Noi ca stat trebuie să-i dăm sistemului privat legi bune. Sunt de acord că trebuie tăiate anumite cheltuieli.

Trebuie să dăm mai mulţi bani pe cercetarea care să fie legată de activitatea economică. Din acelea va rezulta ceva, din acelea va rezulta o creştere economică. Sporurile despre care vorbim că le tăiem… Sporul de atenă, introdus de PSD în urmă cu nişte ani… La fel personalul supradimensionat… Nu mai vorbiţi despre asta înainte, tăiaţi-le! Dar astea sunt lucruri foarte mici.

În Germania s-au dat ajutoare directe la firme fără să se depună niciun fel de proiecte. Interesul tău care este? Să nu ai şomeri. Spre exemplu, aceste firme din industria turismului? În clipa de faţă, nu dispar firme care n-ar fi viabile. Trebuie să ajutăm firmele cu o sumă egală. Să dăm tuturor o sumă minimă, ca să poată plăti oamenii şi facturile.

Lecţie de liberalism predată lui Florin Cîţu

Faptul că se pun atât de mulţi bani pentru investiţii, când de fapt noi ne bazăm pe banii europeni, asta arată că noi nu prea suntem liberali. Liberalii nu fac investiţii publice. Ei nu-şi propun să-şi revină din investiţii publice.

Nu există nicio ţară din Europa care să fi devenit mai competitivă economic cu bani europeni. Ei sunt ca un cadou şi sunt prost cheltuiţi. Liberalismul nu-l arăţi pe bani europeni. Ar ajuta dacă cineva ar fi făcut un plan lunile astea. România comunistă avea o mică industrie de medicamente. Cu greu, unii doctori au apărat fabricile de medicamente spunând că sunt strategice. Nu mai spun despre fabrica Terapia din Cluj, care producea nişte medicamente minunate, ieftine şi bune.

Dă ce trebuie sectorului privat şi medicamentele sunt numai un exemplu. Sunt şi alte zone abandonate pentru că nu a existat o politică de încurajare. Şi acest guvern pleacă tot de la zero. Au venit la guvernare nişte oameni care nu au un plan. Ei se bazează pe fondurile europene din Mecanismul de Reziliență și Redresare.

Mi-e foarte frică că programele sunt prost desenate la noi. La noi sunt nişte imbecili care le desenează. Fondurile sunt o mare ocazie, dar sunt şi un mare risc. Dacă eşti liberal trebuie să te gândeşti cum ajuţi sectorul privat să creeze nişte posibilităţi concurenţiale cu care să se impună pe piaţa europeană.

Mungiu-Pippidi: Nu e momentul să taxezi firmele

Nu e momentul să taxezi firmele când în alte ţări li se dau bani să supravieţuiască. Să taxezi averile foarte mari? Sunt pentru taxarea averilor mari, dar sunt prea puţine averi mari. E populist să credem că putem face mare ispravă cu taxele cui are peste un milion, peste 10 milioane. Soluţia este să ajungem din nou la o impozitare progresivă. Cu 10% nu poţi ţine şi sănătatea şi nu poţi salva întreprinderile de stat. Ele trebuie privatizate din nou.

Noi am fost într-o situaţie foarte grea în guvernul CDR (n.r. – Convenţia Democrată Română). A trebuit să privatizăm pe nimic pentru a scăpa de datorii. Dar am greşit. Am crezut în ideologie şi am greşit.

Sunt monopoluri pe care nu le poţi privatiza. Sunt însă lucruri de care te poţi lipsi. A apărut această companie privată Wizz Air care a ocupat locul cu costuri foarte mici şi de care se folosesc şi românii. Situaţia trebuie discutată de la companie la companie.

Emil Boc, în timpul guvernării, a făcut un lucru foarte bun, a tăiat la zero participarea politică în Consiliile de Administraţie ale companiilor. Hai să revenim la nişte indemnizaţii scăzute în companiile de stat, hai să revizuim salariile managementului.

Trista realitatea este că Florin Cîţu nu înţelege nimic din ce se întâmplă cu Sănătatea şi Educaţia. Sunt afirmaţii care descalifică orice om politic în Occident. El supraestimează foarte mult cât este corupţie şi cât este pierdere.

Vlad Voiculescu era pe lista de băieţi deştepţi care vor avea un mare viitor politic. Ei vor fi destul de greu înlocuiţi de acolo, din guvern. Vor fi alţi ţapi ispăşitori. Din punctul ăsta de vedere este o situaţie ingrată pentru Cîţu. Lucian Isar l-a adus pe Cîţu. Isar nu putea evolua în PNL pentru că era soţul Alinei Gorghiu. Vă daţi seama ce criză de cadre este în PNL. Forin Cîţu a ajuns acolo cumva din necesitate. Eu l-am cunoscut când era şomer şi o ducea destul de greu. Am dat acest exemplu, pentru a demonstra că serviciile îi puteau găsi o sinecură. PNL ar trebui să aibă 50 de oameni ca Florin Cîţu şi poate mai buni ca el. Din nefericire nu are.

Gradul bate funcţia… Sunt oameni care sunt mai aproape şi unii care sunt mai departe. Putem să ne uităm, spre exemplu, la bugetele pe care le au oamenii (n.r. – miniştrii din Guvernul României). Aş vrea să ne uităm la Ministerul de Finanţe, care este interfaţa ce se ocupă de comunicarea cu cei de la Comisia Europeană. Acolo au fost promovaţi oameni care chiar se pricep.

N-am idee de ce a amânat USR Congresul şi nici nu mă interesează. Cred că cine este la o guvernare are o treabă foarte serioasă de făcut cu privire la cum putem depăşi această situaţie. Dacă nu fac asta, niciunul dintre ei nu se va mai putea gândi la vreo candidatură (n.r. – referire la posibila candidatură la alegerile prezidenţiale a lui Dacian Cioloş).

PSD a promovat foarte mulţi incompetenţi

Habar nu am ce face PSD. Am văzut că au depus o moţiune de cenzură. PSD are de ce să se bucure pentru că au fost numiţi atât de mulţi incompetenţi în guvernarea asta. PSD trebuie să profite şi să încerce să schimbe ceva. Ei trebuie să-şi creeze propriul lor sistem de merit. Au conexiuni serioase cu unele pături sociale din România, dar data trecută când au fost la guvernare, au promovat foarte mulţi incompetenţi. PSD trebuie să se reformeze.

Avocatul Poporului trebuie să fie reprezentantul poporului. Şi să dea statul în judecată. Asta e menirea lui, să meargă în justiţie, să atace Guvernul României. Dacă mâine e dat afară Avocatul Poporului, ce va face PSD? Unde va merge cu jalba? Ei trebuie să aibă reprezentare europeană”, a spus Alina Mungiu-Pippidi în emisiunea Dosar de politician de la B1 TV.