Cadou de Moș Nicolae, reduceri la FRIENDS WILL BE FRIENDS, pentru premiera We will rock you

Producătorii musicalului We will rock you, România fac un cadou special de sărbatori celor care iubesc muzica Queen oferindu-le posibilitatea să transmită pasiunea lor în familie prin discounturi speciale la biletele pentru marea premieră a acestui show.





Dacă vreți să faceți un cadou unic de Moș Nicolae pentru întreaga familie puteti alege pachetul family We will rock you, Romania în care pentru 4 locuri cumpărate aveți discount de 10%. Dacă aveți o familie mai mare, sau vreți să mergeți cu toată gașca de prieteni, puteți beneficia în aceste zile de sărbători de un discount de 15% la peste 8 locuri cumpărate prin pachetul Friends Will Be Friends.

Musicalul We will rock you, România se anunță unul dintre cele mai spectaculoase show-uri pe care le vom putea vedea în 2019 la București. Peste 200 de actori și cântăreți s-au înscris la castingul în urma căruia vor fi aleși interpreții rolurilor principale, trecând prin evaluari de voce cu Mary Hammond, de la Royal Academy of Music, de coregrafie cu Monica Petrică (prim balerină la Opera Națională din București) și de actorie alături de regizorul Răzvan Mazilu care are în palmares unele dintre cele mai de succes musicaluri produse în România (Full Monthy, West Side Story, Cabaret Noir, Sunetul Muzicii).

Show-ul va avea și partea instrumentală live, iar pentru selecția membrilor trupei care vor fi prezenți pe scenă, precum și pentru pregătirea lor, a fost prezent la București Stuart Morley, directorul muzical al versiunii britanice a musicalului We will rock you.

Premiera We will rock you, Romania are loc pe 10 aprilie, la Sala Palatului din București.

Queen - Friends Will Be Friends

