Nici nu-i de mirare, pozele surprind monstrul din Loch Ness, o creatură misterioasă care rivalizează în celebritate cu fantomele din castelele scoțiene. Fotografiile au fost făcute în luna septembrie, pe când Steve Challice se afla în vacanță în Scoția, pe Loch Ness. mai precis, pe malul opus celui pe care se află castelul Urquhart.

La un moment dat, turistul a observat ceva ciudat în apele lacului, o dâră uriașă despre care a fost convins că a fost provocată de un pește de cel puțin opt picioare lungime.

„Apa este foarte întunecată în Loch Ness, așa că este greu de spus. Am văzut o dâră în apa din fața mea și am făcut o fotografie, apoi o a doua și, la un moment dat, acest pește a ieșit din apă și am mai făcut o poză. A dispărut aproape instantaneu, așa încât nu eram sigur dacă l-am prins în imagine”, avea să le spună Steve Challice reporterilor de la Daily Record. Fotografiile le puteți vedea aici.

Bărbatul spune că a postat fotografiile pentru a vedea dacă oamenii îl pot ajuta să identifice creatura. „În opinia mea (și nu sunt expert) cred că este un pește mare care a intrat în Loch din mare” Fotografiile lui Steve Challice s-au bucurat de mult succes, Mulți au scris că în poze apare chiar Monstrul din Loch Ness. Evident, au fost și internauți care au susținut că pozele nu sunt reale sau au fost editate pe computer.

Roland Watson, cel care conduce blogul Loch Ness Mystery susține că, dacă pozele sunt reale, e vorba de cele mai bune fotografii făcute monstrului din Loch Ness. Steve Challice garantează că pozele nu sunt o farsă, dar el personal e de părere că nu a fotografiat un monstru, ci doar un pește uriaș, scrie ziarul britanic Daily Mail.