Actorul a povestit recent că nu a acceptat ușor să joace această scenă și a explicat ce l-a determinat în cele din urmă să o facă.

„ A fost intens. Nu a fost o chestie simplu de… În primul rând, scena cu totul, ce o precede, este o chestie destul de complexă, nu e așa, o chestie făcută de amorul artei. A fost o discuție lungă, o discuție în primul rând pe care am avut-o eu cu mine.

Marius Olteanu mi-a propus rolul ăsta într-o primă fază, scenariul ăsta, săracu’, s-a tot amânat, a fost o muncă enormă prin care a trecut el în primul rând, și când am primit scenariul, am avut… L-am terminat de citit, l-am închis, am zis: Băi, în niciun caz, dar de ce să fac eu treaba asta, de ce să mă expun eu în felul ăsta, de ce să trec eu prin așa ceva, doar pentru că…”, a spus actorul.

După ce a refuzat să joace scena homosexualului, regizorul a revenit cu o nouă propunere după aproape un an.

„Am fost obligat să mă gândesc din nou și m-am întrebat, sincer, de ce nu doresc să fac lucrul ăsta.

Nu era o scenă proastă pentru un actor, actoricește, vorbele, dialogul, scena în sine e foarte bună, e o chestie nuanțată, complexă, oamenii ăia sunt oameni adevărați, cu ideile lor, cu nefericirile lor, cu problemele lor, adică pentru un actor era o chestie foarte bună. Și, evident, la sfârșit, această scenă, de sex, despre asta e vorba.

Și m-am întrebat: cum e posibil să refuzi așa, categoric, lucrul ăsta, dar să accepți fără niciun fel de…, dimpotrivă, cu bucurie și cu interes profesional… o scenă de violență extremă, o scenă în care tragi cu mitraliera, omori oameni, le tai gâtul cu un cuțit, îi omori cu mâinile goale… Un actor nu ar spune NU la chestia asta, în schimb are o reticență enormă în a… Adică acea violență nu este indecentă în vreun fel, nu e grotescă, nu e la nelocul ei…

Și aici argumentele le pot spune chiar din rândul colegilor mei: Mă, da’ de ce trebuie să…, chestiile astea le poți sugera atât de frumos în film, de ce trebuie să…

Acum eu nu vorbesc despre filme porno, vorbesc despre filme artistice sau care se doresc a fi artistice. E treaba ta să judeci scenariul și să spui: Băi, nu mi se pare o chestie artistică!” a afirmat Pavlu, potrivit digi24.ro

