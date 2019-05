Iubita lui Cătălin Botezatu, lesbiană? Ipostazele tandre cu prietena ei nu pot fi negate. Imaginile incendiare vorbesc de la sine.

Prietena lui Cătălin Botezatu, Monica Hill, a fost văzută sărutându-se cu prietena ei. Imaginile au fost surprinse într-un club de fițe din Mamaia.





Una dintre cele mai apropiate fete din anturajul lui Cătălin Bitezatu a încins atmosfera în unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din Mamaia. Nimeni nu se aștepta ca ea să facă un asemenea gest.

Este vorba despre Monica Hill, fosta iubită a lui Cătălin Botezatu. Puștoaica de 19 ani a știut cum să incite suflarea masculină prezentă în club. Într-un renumit club din Mamaia, sexy-clujeanca a ales să petreacă în minivacanța de Paște și de 1 Mai. Ea a fost însoțită de o prietenă.

Din câte se pare, cele două frumuseți autohtone au decis să ducă distracția la un alt nivel. La un moment dat, când petrecerea ajunsese la cote maxime, Monica Hill și prietena alături de care petrecea au oferit un moment de-a dreptul incendiar. Cele două tinere au decis să împartă o prăjitură în cel mai senzual mod cu putință. Fără să le pese de privirile celor din jur, au recurs la un sărut incendiar.

„Fraților, o cunosc de… nici nu vreau să spun de câți ani, că era minoră. Nu s-a întâmplat nimic atunci. A prezentat pentru mine, am apărut de foarte multe ori cu ea, dar văd că acum lumea s-a sesizat. Am fost cu ea și anul trecut. Bine, anul trecut erau mai multe la masă. Nu e nicio relație, suntem prieteni, ne vedem. Chiar acum m-am despărțit de ea. Nu am nimic special cu ea, așa de vară, da. Nu am o relație, dar îmi bate inima după cineva care e la mare, mare distanță. Chiar m-am îndrăgostit, pot spune asta. Bun de însurat știu că sunt, dar nu o să fac asta niciodată. Am sunat-o de trei ori și nu mi-a răspuns. Deja mă îngrijorez. Nu o să o cunoașteți.”, mărturisea Cătălin Botezatu, în urmă cu ceva timp, conform Cancan.

Monica Hill este o frumoasă clujeancă de 19 ani, care este model. Bruneta a reprezentat România la la cea de 46-a ediţie a concursului Miss Intercontinental, care s-a desfășurat în Egipt, la Hurghada. Iubita lui Cătălin Botezatu a făcut primii paşi în modelling de la 12 ani şi a lucrat și cu alți designeri renumiţi din țară, precum Romaniţa Iovan sau George Hojbotă, dar şi cu agenţii de modă din străinătate, în Italia şi Grecia.

