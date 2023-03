Momentele cheie din viața regelui Charles, în imagini. Fotograful regal a prezentat evoluția suveranului

La sfârșitul anilor ’70, editorul de atunci al The Sun i-a oferit lui Arthur Edwards postul de fotograf regal. Nu a fost interesat de acest loc de muncă și mărturisește că a fost reticent atunci când l-a acceptat, însă în acea perioadă nu prea puteai refuza. Cu toate acestea, fotograful a mărturisit că acum se bucură că a acceptat, asta pentru că a avut ocazia să îl cunoască pe regele Charles al III-lea îndeaproape.

A fost fotograf regal timp de mai bine de 40 ani și îl descrie pe suveran drept un „individ extraordinar”. A surprins multe momente din viața acestuia și susține că niciodată nu a văzut o persoană mai pregătită decât Charles pentru rolul de monarh.

„A petrecut 70 de ani ca moștenitor aparent, gândindu-se profund la cum să îmbunătățească lumea, servind în armată, făcând sute de legături, devenind un tată și un bunic iubitor”, a spus Arthur Edwards într-un articol postat pe thesun.co.uk.

Potrivit fotografului regal, simțul datoriei a lui Charles este egalat doar de interesul său profund pentru oameni, în Marea Britanie și în întreaga lume. Mai mult, el a ținut să sublinieze faptul că suveranul are o capacitate de a munci uimitoare. Fotograful a povestit că atunci când mergea în turnee și vedea că oamenii au nevoie de ceva important pentru dezvoltarea populației, cum ar fi o școală, s-a întors acasă și a strâns banii necesari, fără a face prea multă vâlvă cu privire la acțiunile sale de caritate.

Ce cadou i-a făcut regele Charles fotografului regal

Arthur Edwards și-a amintit de o vizită la Casa Albă, când suveranul i-a dezvăluit președintelui din acea vreme, Obama, că „Acest om mă urmărește de … de cât timp? I-am spus: Treizeci și șapte de ani, domnule”.

Fotograful regal a mărturisit că Charles i-a făcut unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le-a primit în viața sa. A avut ocazia să îl cunoască, personal, pe Papa Francisc.

„În calitate de catolic, prințul Charles mi-a făcut cel mai mare cadou, aranjând ca eu să îl întâlnesc pe Papa Francisc”, a mărturisit Arthur.

Fotograful susține că el a fost ultimul care i-a făcut portretul în calitate de prinț și primul care l-a fotografiat în calitate de rege al Marii Britanii.

Momente cheie din viața regelui Charles, în imagini

Arthur Edwards a scris aceste cuvinte cu ocazia lansării unei noi cărți, „King Charles III, 100 Moments From His Journey To The Throne”. Prin aceasta, publicația The Sun prezintă momente cheie din viața suveranului.

Ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta – 2 iunie 1953

Prințul Charles apare în imagini drept un copil plictisit de slujba de încoronare a mamei sale, care a durat aproximativ trei ore și a avut loc la Westminster Abbey. Fotograful l-a surprins între regina mamă și mătușa sa, prințesa Margaret. În pumnul drept strânge o minge și își sprijină obrazul în acesta.

Chipul său posomorât se înveselește atunci când se alătură surorii sale, Anne, la Palatul Buckingham pentru zborul Royal Air Force deasupra Mall-ului. Charles este primul copil din istorie care a asistat la încoronarea mamei sale.

Imagini de la școala Gordonstoun din Highlands – 28 iunie 1963

Prințul Charles a urmat studiile la școala publică Gordonstoun din Highlands, la insistențele tatălui său, regele consort Philip. Regina mamă a protestat și a susținut că „băiatul va fi teribil de singur și izolat”.

Viața de elev nu a fost una prea fericită. În cadrul unei excursii pe Insula Lewis împreună cu alți patru elevi, a luat masa la Crown Hotel. Charles a vrut să aibă o mică aventură, așa că s-a strecurat în bar și a comandat coniac de cireșe, o băutură interzisă peroanelor cu vârste de 14 ani.

Charles devine prinț de Wales – 1 iulie 1969

Una dintre fotografiile preferate ale lui Arthur Edwards este atunci când regina îl investește ca prinț de Weles. În imagine se poate vedea cum regina Elisabeta îi pune, cu delicatețe, coroana pe cap. În acea zi, Charles a primit și un inel de aur, dar o sabie. Fiecare obiect oferit la investire reprezintă puterea sa simbolică în Țara Galilor, unitatea sa cu poporul său și datoria de a-și apăra țara.

După investire, prințul Charles a declarat: „Este, într-adevăr, intenția mea fermă de a mă asocia prin cuvânt și faptă cu cât mai mult posibil din viața Principatului – și ce principat!”

Nunta cu prințesa Diana – 29 iulie 1981

Prințul Charles și Diana și-au unit destinele, în fața a celor 750 de milioane de telespectatori care îi urmăresc în întreaga lume și a celor 2.500 din congregație. Pentru un moment, tinerii au uitat de lumea din jurul lor și și-au rostit jurămintele.

„O singură privire a mirelui, în timp ce Diana plutește spre el în rochia ei de prințesă a spus totul despre dragostea lui pentru ea”, scriu cei de la The Sun.

Înmormântarea prințesei Diana – 6 septembrie 1997

Sicriul regretatei prințese este escortat la Westminster Abbey de cei doi fii ai săi, William și Harry. Cei doi au dat dovadă de curaj, reușind că înfrunte privirile pline de lacrimi ale celor două milioane de oameni veniți să îi aducă un ultim omagiu.

După ce a depus o coroană de flori pentru fosta lui soție, în ochii prințului Charles apar lacrimile.

Prințul Charles se căsătorește cu Camilla – 9 aprilie 2005

După mulți ani în care s-au iubit pe ascuns, prințul Charles și Camilla își unesc destinele. Căsătoria Prințului de Wales cu femeia pe care a cunoscut-o într-un apartament de lângă stația de autobuz Victoria, înainte cu 34 de ani de nuntă, a avut loc la Capela St George, Castelul Windsor. Regina Elisabeta, în calitate de cap al Bisericii Anglicane, nu a participat la eveniment, ambii miri fiind divorțați.

Regele Charles în calitate de bunic – 21 aprilie 2016

Prinț George, care avea doar doi ani atunci când a fost realizată poza, are un zâmbet radiant pe chip. El este fotografiat alături de tatăl William, bunicul Charles și străbunica Elisabeta. Fotografia a fost realizată pentru a marca cei 90 de ani ai reginei, poza fiind una iconică, cu patru generații.

Micuțul băiat a fost urcat pe niște cuburi pentru a avea capul la nivel cu ceilalți membri ai familiei. George îl ține de mână pe tatăl său și zâmbește larg.