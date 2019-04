Afla cum poti alege cu inspiratie mobila pentru o camera mica in 2019

Ai ajuns intr-o noua locuinta, si camera pe care o ocupi ti se pare prea mica pentru mobila de care stii ca ai nevoie? Descopera in acest articol ce optiuni pentru a mobila in mod desavarsit si cu inspiratie chiar si o incapere de dimensiuni mai mici.





Sa elaborezi o shema de design pentru living poate fi o adevarata provocare, daca nu se intampla sa fi expert si daca nu dispui de mult spatiu. Cum crezi ca vei reusi sa aduci la un loc toate elementele de mobila de care stii ca nu te poti lipsi, fara sa aglomerezi peste masura camera? La ce sa renunti, ce piese de mobilier sunt mai versatile?

Opteaza pentru mobila multitasking

Mobilierul care poate indeplini mai multe functii nu este o poveste, nici un basm. In loc sa iti faci probleme despre cum vei acomoda doua piese diferite, afla ca un singur element poate la fel de bine sa indeplineasca mai multe functii. De exemplu, in loc de o masuta pentru cafea, poti apela la un taburet mai lat, care se apropie de forma unei masute de cafea. In plus poti opta pentru un taburet cu spatiu de depozitare interior, economisind astfel si mai mult spatiu.

Daca ai nevoie de un birou dar camera este cam mica, alege in schimb o consola mai ingusta. Va fi mai mult decat suficienta pentru a folosi pe ea laptop-ul, iar cand nu o utilizezi poti pastra acolo o lampa sau un monitor. Mai mult, ai putea sa o pozitionezi in asa fel incat sa eliberezi mai mult loc in apropierea peretilor.

Alege cuburi tapitate care pot fi folosite atat ca masute de ocazie, cat si ca spatiu extra de sezut atunci cand situatia o impune. Sunt foarte avantajoase pentru spatiile de dimensiuni mai mici, fiinca ppot fi cu usurinta glisate sub o masa sau dispuse alaturi de mobila pentru sezut.

Alegeți cuburi tapițate care funcționează atât ca mese ocazionale, cât și ca locuri suplimentare în funcție de necesități. Sunt ușor de glisat sub o masă de consolă sau alături de scaune atunci când nu sunt utilizate.

Elementele de mobilier de depozitare individuale, precum biblioteca, unitatea pentru TV, sertarele pentru cd-uri si dvd-uri si asa mai departe, luate fiecare in parte, vor umple incaperea cu mobila si vor sufoca spatiul si acoperi orice urma de lumina. In schimb, poti incerca o combinatie unica, prin care sa gasesti loc pentru toate acestea pe un singur perete.

Acum, daca ai reusit sa folosesti un singur perete pentru spatiile de depozitare si sertare, nu te teme sa mergi cat mai sus cu lucrurile pe care depozitezi, alegand sa le pui cele de care te folosesti mai rar pe etajele de sus.

Daca ai diverse obiecte pe care nu ai vrea sa le pastrezi la vedere, cauta mobila modulara care iti permite sa faci o combinatie intre unitati de depozitare deschise si inchise care iti va permite sa gasesti un loc si pentru aceste lucruri

