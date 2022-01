Ce ținea departe de ochii lumii. Regina Elisabeta I a ordonat închiderea VIDEO-FOTO

Descoperirea a fost făcută după ce bucăți mari de tencuială care acoperă intrarea au început să cadă de pe pereții de la St Peter’s din Knowstone, la nord de capitala regională, Exeter. Mai precis, s-a descoperit o trapă din lemn și scări care duc la o galerie sau „poartă” – unde liderii bisericii ar fi ţinut slujbele deasupra credincioșilor.

Scara misterioasă este dovadă că oficialii bisericii țineau slujbele în mare secret

În 1561, regina Elisabeta I a spus că toate podurile ar trebui interzise din cauza conexiunii cu catolicismul. Asta însemna că oficialii de la biserica de gradul II au blocat treptele – care nu au mai fost văzute până acum. Convingerile personale religioase ale Elisabetei I au fost mult dezbătute de către cercetători. Deși protestantă, ea a păstrat simboluri catolice cum ar fi crucifixul și a minimalizat importanța predicilor, care erau de o importanță capitală în religia protestantă. În general, ea a folosit pragmatismul în tratarea chestiunilor religioase.

Parlamentul începe în 1559 o legiferare pentru înființarea unei noi biserici bazate pe reformele lui Eduard al VI-lea, cu monarhul la conducere, dar cu multe elemente catolice cum ar fi veșmintele sacerdoților. Camera Comunelor este de acord, dar proiectul de lege a supremației întâlnește opoziția episcopilor din Camera Lorzilor.

Au fost, de asemenea, dezvăluite o serie de picturi și unele scrieri de pe perete datând din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. „A fost o treabă foarte mare să stabilizez totul”, a spus Howe.

Ca urmare a lucrărilor la trepte și la zid, arhitectul AJ Bunning a câștigat Medalia de aur 2021 National Churches Trust King of Prussia pentru conservare și reparare. Când restaurarea a câștigat premiul „aproape că am căzut de pe scaune”, a spus dl Howe. „A fost minunat și suntem foarte încântați că am făcut treabă bună”.

Premiile celebrează cele mai bune proiecte noi de arhitectură a bisericii din Regatul Unit, iar St Peter’s a fost distins cu Medalia de Aur Regele Prusiei. Premiile, organizate de National Churches Trust și Ecclesiastical Architects and Surveyors Association (EASA) au avut loc la biserica Sf. Maria Magdalena din Paddington, Londra.

Proiectul s-a concentrat pe descoperirea și apoi restaurarea picturilor murale în timpul reparațiilor de rutină la o zonă de tencuieli. Pe măsură ce examinarea și cercetarea au progresat, a devenit evident că datarea straturilor succesive ale schemelor de pictură murală era legată intrinsec de istoria paravanului: de la construcția sa inițială până la îndepărtarea ulterioară a podului și apoi finalul. îndepărtarea ecranului, relatează express.