Identitatea și cauza morții „Bărbatul din Somerton”, așa cum a devenit cunoscut, au rămas un mister. De-a lungul anilor, în privința identității sale au circulat numeroase teorii, de la ideea că era spion până la ideea că era doar un iubit respins. Acum, poliția australiană spune că progresele în tehnologia ADN pot aduce răspunsurile căutate timp de zeci de ani, scrie BBC.

Corpul bărbatului a fost găsit pe 1 decembrie 1948, pe plaja Somerton a orașului Adelaide. Căzuse de pe un dig. Bărbatul era îmbrăcat în costum și cravată, dar buzunarele lui nu conțineau nimic care să-l identifice.

Ancheta inițială și autopsia nu au dus la nicio concluzie, iar cadavrul a fost înmormântat într-un cimitir din Adelaide, sub o piatră de mormânt pe care scrie doar „bărbat necunoscut”.

Dar câteva articole bizare găsite asupra lui au încurajat speculațiile. Avea cu el o o valiză, articole de îmbrăcăminte cu etichetele îndepărtate și scrieri incoerente despre care se crede că ar putea fi un cod. De asemenea, avea o bucată de hârtie ruptă pe care erau scrise cuvintele în farsi Tamam Shud („s-a terminat”, în traducere).

„De mai bine de 70 de ani, oamenii au făcut speculații asupra identității și morții acestui om”, spune procurorul general din Australia de Sud, Vickie Chapman. Luna trecută, Chapman a declarat că decizia de exhumare a corpului a venit în urma „interesului public puternic” în acest caz.

Miercuri, echipajele au început să sape la mormânt, dar presa locală relata că lucrurile se mișcă mai încet decât se aștepta, din cauza lutului dens de pe mormânt și pentru că nu se știe dacă bărbatul a fost îngropat într-un sicriu. Accesarea rămășițelor bărbatului poate fi un prim pas pentru construirea a unui profil ADN. Pe baza acestuia, dacă pot obține o cantitate suficientă de probe, vor încerca să identifice bărbatul și să afle de unde a venit.

„Tehnologia disponibilă pentru noi acum este în mod clar cu ani-lumină înaintea tehnicilor disponibile atunci când acest corp a fost descoperit la sfârșitul anilor 1940”, a afirmat dr. Anne Coxon, expert în criminalistică și director adjunct de operațiuni din Australia de Sud. Ea a explicat că testele de acest gen sunt extrem de complexe, dar anchetatorii vor folosi „fiecare metodă aflată la dispoziție pentru a încerca să elucideze acest mister”.

Cazul face parte din Operațiunea Persevere, al cărei scop este să identifice toate toate rămășițele rămase până acum neidentificate în Australia de Sud. „Este o poveste care a captat imaginația oamenilor din întreaga țară și chiar din întreaga lume. Cred că, în cele din urmă, putem găsi câteva răspunsuri”, a spus Chapman.

Somerton man update:

Remains are deeper than first thought & it has been difficult to dig through hard clay which has set the exhumation back by a few hours. Forensics still unsure if there is a coffin & have dug down to just above where they believe the remains are. @9NewsAdel pic.twitter.com/yrNHlbumES

— Keziah Sullivan (@9keziahsullivan) May 19, 2021