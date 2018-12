Deşi SCOASĂ DIN GRILA Antenei 1, A DAT LOVITURA VIEŢII la alt post. „S-a închis o uşă și de deschid alte oportunități”

Cunoscuta vedetă Mirela Vaida a primit o veste care îi va face ca sărbătorile de iarnă să fie şi mai frumoase. La anul va participa la concursul de muzică de la Tel Aviv. Mirela Vaida se numără printre cei 24 de semifinaliști ai selecției naționale pentru Eurovision România 2018.





”Tocmai am aflat că am intrat în Selecția Naționala Eurovision, lucru care m-a lăsat fără cuvinte, pentru că așa cum se întâmpla în viață, m-am înscris pe ultima suta de metri, cred ca mai erau doua ore până la final. După am uitat ca m-am înscris pentru ca am fost prinsa cu atât de multe activități, încât nu mai știam exact data la care se va anunța preselecția. Dar azi am fost anunțată că am luat preselecția, ceea ce mi se pare wooooow, o veste minunată pe sfârșit de an! Cred că lucrurile frumoase se fac în joacă sau se întâmplă atunci când te aștepți mai puțin! În ultima perioadă de când nu mai am emisiune la tv, am experimentat niste lucruri foarte frumoase, cărora înainte nu le acordam timp și nici atenție. Am înlocuit șocul intrării din activitate în neactivitate cu muzica și scena, iar lucrurile au venit natural. (...) S-a închis o usa, în cazul meu o emisiune și de deschid alte oportunități. (...) Faptul că piesa mea a fost aleasă dintre alte 126 de piese care s-au înscris la selecția naționala, e mai mult decât m-as fi așteptat”, a declarat Mirela Vaida, potrivit b1.ro

Aceasta a dezvăluit că piesa pe care o va interpreta pe scena selecției naționale de la Eurovision a fost compusă de un muzician iralndez și este o melodie de dragoste.

”Vreau sa îi mulțumesc compozitorului Michael James Down care este irlandez și care m-a abordat fără să îl cunosc, fără sa știu cine e și ce face, sa îmi spună că și-ar dori să îmi compună o piesă pentru anul acesta la Eurovision pentru că mă stie din 2014 când am participat la Eurovision, unde i-a plăcut foarte mult de mine. A fost un soc pentru că m-a căutat în urmă cu doua luni, când eu eram foarte prinsă, i-am spus ca nu am timp, am emisiuni zilnice, am copii de crescut și pe deasupra sunt și însărcinata! Dar după ce nu am mai avut emisiuni zilnice și copiii plecau la grădinița, am zis de ce nu! Mi-a trimis piesa, am întregistrat-o într-o ora, într-un studio intr-o dumincă după amiaza, i-am trimis-o, el a înscris-o și iata-ma in primii 24!!! Și să nu uităm că selecția naționala va fi în februarie când eu voi fi însărcinata în luna a opta!!!!”, a mai spus Mirela Vaida.

