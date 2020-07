„INCREDIBIL! O ALTA VICTIMA A LUI MIRCEA MORARIU! TOATA LUMEA TREBUIE SA MEARGA SA DEPUNA PLANGERI LA POLITIE! NU E DE AJUNS SA-L DEMASCAM PUBLIC!”, este noul mesaj postat de Ionuț Cristache pe Facebook.

Acum câteva zile, jurnalistul Ionuț Cristache a descoperit faptul că criticul de teatru Mircea Morariu, editorialist la Adevărul și Contributors.ro, este, de fapt, hărțuitor „de carieră”. Acesta prezenta mesajele dubioase pe care Morariu le trimitea oamenilor din presă, și nu numai, cu câțiva ani în urmă.

„Gata! Avem confirmarea! Mircea Morariu trimitea mesaje sub anonimat unor oameni din echipa mea! Inteleg ca de pe acest numar au fost terorizati zeci de oameni si institutii centrale sau locale! Scriitori, jurnalisti, oameni politici au fost cu totii apelati, injurati, terorizati de aceat personaj care imbraca diverse identitati! Dosarul de la Cluj care-l vizeaza adaposteste sute de situatii de psihopatie clara! Omul e profesor universitar, critic literar si formator de opinie! Asta e identitatea de scena… Dati share va rog ca sa ajunga numarul din postare la cat mai multa lume si sa incercam sa oprim dementa asta! #share”, a scris Ionuț Cristache pe pagina sa de Facebook.

Acum, jurnalistul Cristache Ionuț a făcut o nouă descoperire. Acesta a mai găsit o victimă a faimosului editorialist: Călin Ciobotari, scriitor și redactor al revistei Dacia literară, în cadrul Muzeului Literaturii Române Iaşi.

Cel care a făcut publice dovezile legate de hărțuirea la care a fost supus a fost chiar marele scriitor, care a publicat pe pagina sa de socializare mai multe fotografii în care este vizibil numărul de telefon al lui Morariu.

„În lunile mai-iunie 2018 am primit vreo 50 de mesaje semnate de Stelian Tănase. Eram invitat, o dată pe zi, să îi citesc nu știu ce carte, apoi eram întrebat dacă am citit-o, dacă mi-a plăcut, dacă am înțeles-o. Inițial m-am supărat pe S.T., apoi am crezut că are o echipă de PR idioată, iar la final am blocat numărul de pe care îmi tot veneau mesajele. Între timp, de pe același număr îmi soseau mesaje fără sens, semnate Krimhilda Orasescu Magdesti și alte aiureli.

Acum jumătate de oră, după îndelungate căutări, mi-am găsit vechiul telefon, l-am desprafuit, l-am reactivat și… ce să vezi, e 0738319xxx, de pe care, aflu acum, acționa dl Mircea Morariu.