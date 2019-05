La capătul lumii și dincolo de ea. Cu cea mai frumoasă... (FOTO exclusiv) Reporter de Cursă Lungă

Ideea unei circumnavigații a N.S. Mircea cel mai probabil că le-a trecut multora prin cap dar, la fel de repede cum le-a venit, așa le-a și ieșit





Cre’ că-s, însă, singurul care a pus pe hârtie, la ziar, planul unui astfel de periplu. Totul a plecat, la Sochi, în Rusia, în noaptea 17 spre 18 mai 2014, exact când „Bricul” Mircea – în fapt un barc cu artimon – fusese sărbătorit cum se cuvine la împlinirea venerabilei vârste de 75 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Militare.

Eram la „șprițul de după” împreună cu fostul meu coleg de școală de marină, Comandorul Gabriel Moise, pe atunci comandantul corabiei, în prezent șeful Divizionului Nave Școală al Marinei Militare și Contraamiralul de Flotilă Vergil Chițac, care era la acea vreme rectorul și comandantul Academiei Navale Mircea cel Bătrân, acum senator independent.

Ne dregeam un pic cu un vinișor alb și sec, după o seară grea, în apartamentul amiralului de la bordul navei. La un moment dat a venit vorba cum că toate cele patru nave-surori ale lui Mircea, născute din pîntecele aceluiași șantier naval din Hamburg: Gorch Fock I și Gorch Fock II – cu pavilion german, Sagres – Portugalia și Eagle – nava școală a US Coast Guard au performat câte un voiaj în jurul lumii, numai „lebăda Mării Negre” nu. Mircea, până în prezent, nu a trecut nici măcar Ecuatorul. Și atunci, am mormăit io în barbă, de ce nu?

Pe urmele goletei „Speranța”

Când ne-am întors din voiaj și am acostat în dana militară a portului Constanța, am stabilit cu amiralul Chițac să punem la cale un prim demers de mediatizare a planului nostru. Astfel, pe 15 august 2014, am publicat în Evenimentul zilei, un interviu cu rectorul ANMB în care Chițac promova ideatica circumnavigație. Ba, chiar, am stabilit și o rută care, ne-am zis noi, ar stârni interesul nostalgicior romanului „Toate pînzele sus!”, al lui Radu Tudoran.

Adică, prima parte a voiajului să cuprindă toate porturile de escală ale livreștii golelete Speranța: Sulina – Istanbul – Pireu – Port Said – Marsilia – Las Palmas, cu toate că în carte Speranţa n-a ancorat în Insulele Canare – Pernambuco, actualul Recife – Montevideo - Buenos Aires şi Punta Arenas. Apoi, întoarcerea cu o traversadă a Pacificului cu o escală de aprovizionare și bunkeraj la Papeete - în Tahiti, Wellington – în Noua Zeelandă, Sidney şi Hobart – în Tasmania, unde există o puternică şcoală navală. După ocolirea Australiei pe la sud, cap-compas Jakarta, Singapore, Male – din Maldive - încă o escală pe drumul spre Canalul Suez, înainte de a ajunge acasă. Pretextul era ca acest mars să înceapă în toamna lui 2017 și să se încheie de Ziua Marinei, în 2018, anul Centenarului.

„Pentru moment este doar o fantezie de-a noastră, dar orice drum de zeci de mii de mile începe cu primul pas!”, spunea atunci amiralul Chițac.

Un proiect „înghețat” și „dezghețat”

Am reluat ideea și un an mai târziu, când Căpitanul de Cursă Lungă Laurențiu Mironescu, președintele Ligii Navale Române, a declarat, pe 8 iulie 2015, tot mie și tot în Evenimentul zilei, că: „Datorăm lumii maritime un astfel de periplu, pentru emoțiile pe care Mircea le stârnește pe oriunde apare, pe orice mare, prin orice port. Liga Navală Română este gata să inițieze un demers care să coaguleze energiile financiare ale tuturor acelora care doresc să îl vadă pe Mircea traversând Atlanticul, să treacă prin canalul Beagle spre Pacific și să ne reprezinte nația cu silueta sa simbol al unor vremuri în care timpul cântărea mai mult!”. Pretextul demersului era aniversarea centenarului prin realizarea acestui mars simbolic. Și, aici, timpul a stat pe loc. Nimic nu s-a mai mișcat până luna aceasta când, pe 5 mai, la plecarea lui Mircea în marșul său de instrucție anual, generalul Nicolae Ciucă – șeful Statului Major al Apărării, a transmis un mesaj prin care afirma că a emis un ordin către Viceamiralul Alexandru Mîrșu, comandantul Forțelor Navale, să pregătească nava pentru un înconjur al lumii prevăzut pentru anul 2020 . Noul pretext este sărbătorirea prin acest voiaj în jurul lumii a 100 de ani de la recunoașterea oficială a Unirii României, din 1920.

Unde-i ordin, cu plăcere! Da’ să mai comentăm un pic

