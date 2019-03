Mircea Badea l-a atins pe Bendeac cu o ironie care va face carieră în media. Război reaprins în Trustul Intact?

Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România a fost un adevărat fiasco, după opinia multor specialişti. Nemulţumirile au venit după ce pe scenă a urcat trupa de manele Kana Jambe. Mai mulţi actori au părăsit sala. Referitor la eveniment, prezentatorul Mircea Badea a reacţionat vehement. Unul dintre cei vizaţi în comentariile lui Mircea Badea, a fost Mihai Mărgineanu, dar n-a scăpat de ironii nici Mihai Bendeac.





Badea, a făcut o comparaţie între cariera artistului Mihai Bendeac cu cea a lui Mihai Mărgineanu, din punct de vedere actoricesc, potrivit dcnews.ro

Despre Mihai Mărgineanu, prezentatorul a afirmat că spre deosebire de Mihai Bendeac, Mărgineanu nu are cu ce se remarca.

"Băi, deci, eşti nebun? Acum realizez şi eu că Mărgineanu este forţă. Bă tăticule, poate am lipsit eu la prestaţia artistică. Băi, ai jucat cumva în "Richard al III-lea" şi am lipsit eu de la reprezentaţie? Nu că, uite, Bendeac zice că el a jucat "Richard al III-lea". Nu am văzut, cred, dar totuşi de la "Richard al III-lea" la "Băieţi de oraş" e o trecere destul de abruptă, dar e o trecere totuşi. Da, Mărgineanu, zi tu, ai jucat cumva asta? Nu că, Richard al III-lea e tare rău. Ai văzut ce harneală avea Richard al III-lea? ce zicea? harneală. A scris-o Shakespeare", a spus Mircea Badea.

