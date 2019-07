Mircea Badea a vorbit despre ancheta crimelor din Caracal. Jurnalistul consideră că Alexandra Măceșanu a fost strangulată, altfel nu există nicio probă, scrie Antena3.

„Lucrurile sunt foarte clare. Dacă voiau să o găsească, o făceau. Putea să dea STS toate datele, că ăia dacă nu voiau nu se duceau. Doi, până acum nu avem nimic. Nu avem niciun cadavru, n-avem nimic, decât niște povești. Să gândim practic: un psihopat o răpește pe o fată și o violază, apoi se duce să ia vasilină la farmacie ca să îi vindec rănile. Se întoarce, o prinde vorbind la telefon și o lovește. Putea doar să o strângă de gât. Dacă o tranșa, erau urme peste tot. Astea sunt vorbe. Dacă o lua așa moartă, lăsa urme. Dacă pleca cu mașina se vedea pe o cameră de supravehgere. Ce e prosteala asta, ce e ancheta asta?”, a spus Mircea Badea.

„Dupa parerea mea, ancheta magistrstilor este perfect cretina. Iata un mesaj absolut corect de la unul dintre foarte putinii feisbucilisti inteligenti:

„A inteles cineva pana la urma ceva din acest caz? Unde a fost ucisa Alexandra? Cand a fost ucisa Alexandra? Unde a fost aruncat cadavrul ei? A fost transata si arsa pana la urma sau aruncata asa in raul Olt? Martorii care spuneau ca au auzit urlete la 4 dimineata au mintit? Mai era in viata sau nu in timpul noptii? Unde este arma crimei? Cum a putut sa se deplaseze cu fata, in viata sau nu, de la casa lui fara sa fie interceptat de camerele de filmat? Mai are si alte case in care tinea fete?

Eu nu am inteles nimic. Din cate vad, ar putea sa fie in viata si acum, nu exista probe ADN ca ar fi murit, nu exista un cadavru”, se arată într-o postare pusă de Mircea Badea pe contul personal de Facebook.