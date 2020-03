Totuşi, dacă se va dovedi că temerile sale sunt întemeiate, Badea nu vrea să meargă la spital dacă va fi testat pozitiv cu Coronavirus.

„Am tușit, mi-a curs și nasul, cred că sunt pa. Se poate întâmpla oricui. După cum bine vedeți, iau în calcul foarte serios să iau COVID 19. Sper doar, din suflet, dacă iau carcalac, și foarte posibil să iau, să nu ajung la spital.

Nu cred că voi avea o problemă gravă. Deja nu-mi mai pun problema că nu o să mă infectez. Hai să punem problema că da. Mi se pare mai realist. Nu aș vrea să ajung la spital. Aș vrea să am niște simptome astfel încât să știu că am COVID – 19 și să nu mă plimb dându-l mai departe. Asta este dorința mea de coronavirus. Sunt mari șanse să iau. Mai bine presupun că o să am decât că nu voi avea. Sper să am niște simptome ușoare, dar să nu ajung la spital.

Peste tot pe planetă ajung la spital doar cazurile grave, dacă nu mai poți să te ridici din pat. Există riscul să infectezi personalul medicul, acesta fiind cel mai rău lucru care se poate întâmpla.

Nu poți periclita medicii din cauza unui infectat care nu are simptome”, a spus Badea la Antena 3.

Miercuri, 25 martie, în România au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (Coronavirus). Dintre acestea, 86 au fost declarate vindecate și externate (n.r. – 53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj și unul la Iași).

Din nefericire, cifrele cresc zilnic, iar ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică a arătat că au fost înregistrate 144 de noi cazuri de îmbolnăvire.

