Mioara Roman, într-o SITUAŢIE CRITICĂ! O VA AJUTA Petre Roman sau va rămâne indiferent? News alert tabloid

Perioadă grea pentru Mioara Roman. Fosta soție a lui Petre Roman, premierul României la începutul anilor 1990, încasează o pensie pe jumătate din cât obișnuia să primească.





Ce pensie încasează acum fosta soție a lui Petre Roman? Mioara Roman are o pensie de 1.450 de lei pe lună. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către Oana Roman, fiica Mioarei.

Oana a declarat că mama sa avea o pensie de 2.900 de lei, înainte de a i se pune poprire pe jumătate din pensie. Astfel, conform calculelor făcute de Bugetul, Mioara Roman primește acum o pensie de 1.450 de lei.

„Executarea a fost anul ăsta, în mai, a fost un moment îngrozitor de dificil. A mai avut o mutare acum doi ani, dar acum trebuia să rupem pisica în două cum se spune, trebuia să găsim o variantă finală. Ea se mutase tot într-un apartament cu chirie de la faimoasa regie a statului și am vrut să scăpăm de chestia asta cumva. Și am reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, am găsit soluția de acolo de unde nu m-am așteptat.

Apelasem la toate cunoștințele posibile, și din păcate nimeni… Au sărit niște prieteni pe care-i cunoșteam de trei luni, știau de situație, m-au sunat și mi-au spus: Oana, noi vrem să te ajutăm pentru că avem posibilitatea să facem asta. Mama stă într-un apartament superb, într-un bloc nou, cu tot ce vrei și am rezolvat problema”, a afirmat Oana Roman, la România TV.

